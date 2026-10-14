Кабмін не роз’яснив бізнесу зміни у правилах бронювання військовозобов’язаних

Організація закликала уряд надати офіційні роз’яснення щодо рішення від 13 жовтня 2026 року, яким внесли зміни до постанови №76 про порядок бронювання працівників.

Спілка українських підприємців (СУП) виступила проти подальшого посилення обмежень на бронювання військовозобов’язаних працівників без попередньої оцінки можливих наслідків і консультацій із бізнесом.

За даними СУП, Кабінет Міністрів розглянув зміни до порядку бронювання, погодивши створення Координаційного центру та відправивши пропозиції щодо скорочення лімітів на доопрацювання, проте офіційного роз'яснення цього рішення бізнесу надано не було. Спілка наголошує, що підприємства лише нещодавно підтвердили критичність і перебронювали співробітників, а черговий перегляд правил ускладнює планування діяльності та створює додаткове адміністративне навантаження.

СУП наполягає на необхідності чіткого визначення повноважень Координаційного центру, строків розгляду звернень і механізмів оскарження з урахуванням зауважень Мінцифри, Мін'юсту та висновків НАЗК щодо корупціогенних факторів.

Занепокоєння підприємців викликає також можливе скорочення лімітів бронювання для ОПК і паливно-енергетичного комплексу зі 100% до 85%, а для комунальної сфери – із 75% до 60%. Бізнес-асоціація зазначає, що оперативно замінити кваліфікованих фахівців напередодні опалювального сезону та в умовах атак на інфраструктуру неможливо, а фіксація чисельності працівників для ОПК на дату визначення критичності обмежить наймання працівників та розширення виробництва.

У зв'язку з цим СУП закликає Кабмін оприлюднити остаточний текст постанови, провести консультації з бізнесом, оцінити наслідки обмежень, зберегти можливість бронювання до 100% персоналу за обґрунтованої потреби та передбачити перехідний період без автоматичного скасування статусу критичності.

Як повідомлялося, група народних депутатів із усіх парламентських фракцій звернулася до прем'єр-міністра Сергія Корецького з вимогою скасувати плани створення Координаційного центру з організації бронювання. Голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі нардеп Олександр Федієнко наголосив, що поява нового органу створює ризики затримок у процедурах бронювання для підприємств ОПК, енергетики та критичної інфраструктури, що загрожує невиконанням державних контрактів.

Критично щодо ініціативи висловився і нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос"), який і повідомив про зміни щодо бронювання, зазначивши, що створення Координаційного центру з 17 осіб за участю силових структур (СБУ, ГУР, СЗР, Нацполіції) створює ризики нових бюрократичних бар'єрів і ручного управління. Відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна" щодо того, чому у Коордгрупі немає представників Бюро економічної безпеки (БЕБ) чи інших органів, нардеп зауважив, що також там немає представників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) чи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Він також звернув увагу на відсутність у силовиків законодавчих повноважень визначати критичність підприємств, назвавши ідею створення центру "абсолютно жахливою", і сказав, що уряду варто провести відкриті зустрічі й пояснити рішення бізнесу.

За наявною інформацією, проєкт урядової постанови "Про деякі питання організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час" передбачав, що без позитивної рекомендації Координаційного центру підприємства не зможуть отримати статус критично важливих або квоту на бронювання понад 50%. Парламент уже звертався до уряду з аналогічного приводу у липні 2026 року, після чого подібну ініціативу скасували.

Про це йдеться в заяві на сайті організації в середу.

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