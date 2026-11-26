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25 листопада Кабмін ухвалив постанову №1460, якою підвищив посадові оклади керівників та працівників апаратів обласних, районних, міських, селищних і сільських рад, а також їхніх виконавчих органів.

Зокрема, оклад голів обласних рад та Київського міського голови зріс із 30,3 до 33,3 тис. грн, перших заступників — із 26,5 до 29,1 тис. грн, заступників — із 23,7 до 26 тис. грн. Оклад спеціалістів збільшили з 8,5 до 9,4 тис. грн.

Також переглянули зарплати керівників районних рад, департаментів, управлінь та інших структур місцевого самоврядування. Для голів районних рад посадові оклади тепер становитимуть від 19 до 26,7 тис. грн залежно від категорії.

З 1 січня 2027 року для посадовців місцевого самоврядування, які працюють на територіях можливих або активних бойових дій, оклади розраховуватимуть з урахуванням чисельності населення громади станом на 1 січня 2022 року. Такий порядок діятиме до кінця року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан.

Джерело: Кабінет Міністрів України.

В Україні пропонують із 1 січня 2027 року встановити мінімальні посадові оклади для медиків не лише в лікарнях, а й у школах, спортивних установах та закладах соціального захисту.

Міністерство охорони здоров’я України розглядає можливість підвищити мінімальну оплату праці лікарів до 30 тис. грн, а медсестер і медбратів — до 20 тис. грн. Водночас ці суми ще не затверджені, а строки підвищення залежатимуть від наявного фінансування та рішень уряду.

Раніше Верховна Рада відхилила обмеження зарплат держслужбовців.

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