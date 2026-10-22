Кабмін погодив звільнення голови Івано-Франківської РДА Романа Боднара

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Кабінет міністрів України погодив звільнення Романа Боднара з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації. Про це 22 жовтня повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Володимир Зеленський призначив Романа Боднара керівником райдержадміністрації в листопаді 2024 року. До цього він працював радником голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації.

Боднар має звання майора Збройних сил України та служив у 109-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні бригади «Едельвейс». Він нагороджений орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів і медаллю «За військову службу Україні».

Хто обійме посаду голови Івано-Франківської РДА після його звільнення, наразі невідомо.

Джерело: Тарас Мельничук.

Кабінет Міністрів ухвалив кадрові рішення щодо керівництва Державної податкової служби України. Уряд звільнив із посад трьох заступників голови ДПС — Сергія Лисеюка, Андрія Троцка та Теодозію Чернецьку. Водночас новою заступницею голови служби призначили Галину Вашеку.

Кабінет міністрів України провів кадрові перестановки в низці міністерств і державних відомств. Уряд ухвалив рішення про звільнення п’ятьох посадовців і призначення ще чотирьох на нові та керівні посади.

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