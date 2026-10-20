Кабмін поширив режим надзвичайної ситуації на тепло, воду та інтернет

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Кабінет міністрів України розширив дію рішення про подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня в енергетиці.

Тепер воно також охоплює теплопостачання, водопостачання, водовідведення, інженерно-транспортну інфраструктуру та інтернет-мережі.

Відповідні зміни уряд затвердив постановою від 16 жовтня 2026 року.

Координацію робіт у сфері тепла, води та інженерно-транспортної інфраструктури здійснюватиме профільний міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту. За електронні комунікаційні мережі, широкосмуговий доступ до інтернету та центри обробки даних відповідатиме міністр цифрової трансформації.

Також уряд доручив невідкладно створити спільний штаб для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та сформувати робочі групи для координації дій.

Джерело: Урядовий портал

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