Кабмін призначив нового заступника міністра оборони та переобрав очільницю НСЗУ

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Кабінет міністрів України ухвалив два кадрові рішення. Олександра Плачинту призначили заступником міністра оборони, а Наталію Гусак повторно затвердили на посаді голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

"Призначено: Плачинту Олександра Олеговича заступником міністра оборони України; Гусак Наталію Борисівну головою Національної служби здоров'я України (повторно)", – зазначається в повідомленні.

Крім того, уряд звільнив Василя Шкуракова з посади заступника міністра оборони України, Дмитра Завгороднього – з посади заступника міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а Арсена Макарчука – з посади голови Державної служби статистики України.

Тимчасове виконання обов'язків голови Держстату покладено на Артема Рудька.

Також Кабмін визнав таким, що втратило чинність, розпорядження від 9 серпня 2026 року №908 "Про тимчасове покладення виконання обов'язків Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України на Максимова С.О.".

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі в четвер.

Кабмін призначив нову держсекретарку Міноборони.

Президент Володимир Зеленський 25 вересня призначив Віктора Кицюка суддею Печерського районного суду Києва. Раніше Кицюк уже працював у цьому суді, але його п’ятирічний строк повноважень завершився у травні 2014 року. Після цього його призначення кілька років розглядали Вища рада правосуддя та суди.

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