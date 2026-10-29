Кабмін призначив Тиміша Мартиненка-Кушлянського заступником Інституту нацпам’яті

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Кабінет міністрів України призначив Тиміша Мартиненка-Кушлянського заступником голови Українського інституту національної пам’яті. Відповідне розпорядження уряд ухвалив 28 жовтня.

Посадовець розпочне роботу з дати фактичного виконання обов’язків. Його призначили на строк до 12 місяців після припинення або скасування воєнного стану. Випробувальний термін становить два місяці.

Мартиненко-Кушлянський — фахівець із комунікацій і політичний аналітик. Із 2017 року він входить до Комісії з питань найменувань при Київському міському голові, а з 2022-го є секретарем експертної групи Київради, яка займається усуненням із публічного простору столиці об’єктів, пов’язаних із Росією та СРСР.

Згідно з декларацією, у 2025 році він отримав 439,65 тис. грн від підприємницької діяльності та 64,8 тис. грн соціальних виплат. Серед задекларованого майна — дві квартири в Києві, колекція з 570 предметів старовини та 33,6 тис. доларів готівкою.

Джерело: Кабінет міністрів України

Уряд призначив тимчасово виконуючу обов'язки голови Інституту національної пам'яті. Нею стала Юлія Гнатюк.

Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Карасевича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Нідерландах.



Раніше Кабінет міністрів звільнив заступницю міністра юстиції Олену Висоцьку. Також урядовці звільнили трьох державних секретарів: Наталію Запольську з Мінстратегпрому, Віктора Канцурака з Мінагро та Дмитра Слободянюка з МОЗ.

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