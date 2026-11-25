0:00 / 0:00

Уряд продовжив до 4 червня 2027 року включно перехідний період для бізнесу щодо виконання вимог захисту працівників і відвідувачів під час жовтого рівня повітряної загрози, повідомило Міністерство економіки України.

Протягом цього часу підприємства, які ще не забезпечили доступ до укриттів, зможуть продовжувати роботу за погодженням із працівниками та за умови дотримання організаційних заходів безпеки, хоча уряд закликає підприємців облаштовувати захисні споруди там, де це можливо і доцільно.

Із 5 червня 2027 року запровадять диференційований підхід залежно від максимальної кількості працівників і відвідувачів, які можуть одночасно перебувати на об'єкті: для закладів до 20 осіб укриття не буде обов’язковим за умови оповіщення, інформування про найближчі сховища, погодження з персоналом та дотримання заходів безпеки; для об'єктів на 21–99 осіб знадобиться доступ до укриття, безпечного простору або найбільш захищеного внутрішнього приміщення; а для об'єктів на 100 і більше осіб доступ до готового укриття достатньої місткості стане обов’язковим. Водночас окремі винятки діятимуть для підприємств, які об’єктивно не можуть облаштувати укриття, а також для постачальників товарів і послуг першої необхідності за умови дотримання встановлених правил безпеки.

Джерело: Міністерство економіки України.

Раніше у Верховній Раді пропонували переглянути рішення Кабінету міністрів, яке забороняє роботу бізнесу під час повітряної тривоги жовтого рівня за відсутності укриттів. Відповідну рекомендацію надали в парламентському комітеті, згодом за неї проголосували у залі.

Читай нас у