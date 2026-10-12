Кабмін пропонує дозволити військовим ставати на квартирний облік за місцем служби

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який передали на розгляд Верховної Ради. Документ передбачає, що військовослужбовці зможуть ставати на квартирний облік за місцем проходження служби незалежно від зареєстрованого або задекларованого місця проживання.

Через відсутність реєстрації за місцем служби тисячі військових могли зіткнутися з труднощами під час оформлення квартирного обліку. Запропоновані зміни мають усунути цю перешкоду.

Запропоновані зміни покликані усунути адміністративну перешкоду, через яку військові не завжди можуть реалізувати право на постановку на квартирний облік. Йдеться про ситуації, коли військовослужбовець проходить службу в одному населеному пункті, але не має можливості зареєструвати там своє проживання.

Наразі військовослужбовці не можуть зареєструвати місце проживання за адресою військової частини. Водночас більшість із них не має житла за місцем проходження служби, де можна було б оформити відповідну реєстрацію.

Через це виникає проблема з постановкою на квартирний облік. Фактично військовий може потребувати житла за місцем служби, однак відсутність місцевої реєстрації перешкоджає оформленню необхідних документів. Саме цю проблему має вирішити урядова законодавча ініціатива.

Законопроєкт передбачає, що військовослужбовці зможуть ставати на квартирний облік безпосередньо за місцем проходження військової служби. При цьому не матиме значення, де саме зареєстроване або задеклароване місце проживання військового.

Про це повідомляється із посиланням на допис прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

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