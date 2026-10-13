Кабмін схвалив нові правила квартирного обліку для військовослужбовців

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Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт, розроблений Міністерством оборони. Документ передбачає, що військовослужбовці зможуть ставати на квартирний облік за місцем проходження служби незалежно від місця реєстрації.

Законопроєкт дозволить військовослужбовцям та членам їхніх родин ставати на квартирний облік безпосередньо за місцем проходження служби.

Документ передбачає внесення відповідних змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Нова норма має усунути правову колізію, через яку військові втратили можливість ставати на квартирний облік за місцем служби після скасування права реєструвати місце проживання за адресою військової частини.

Законопроєкт не поширюватиметься на військовослужбовців Служби безпеки України. Після схвалення урядом документ передадуть на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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