Кабмін схвалив Стратегію інженерного обладнання оборонних рубежів до 2028 року

Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію інженерного обладнання оборонних рубежів на період до 2028 року та затвердив операційний план її реалізації на 2026–2028 роки. Документи передбачають спільне планування інженерних робіт, цифровий облік фортифікаційних споруд і посилення захисту логістичних шляхів від безпілотників.

Стратегію розробили за ініціативи Міноборони з урахуванням досвіду ведення бойових дій та актуальних тенденцій розвитку війни. Її положення мають допомогти адаптувати підготовку оборонних рубежів до змін у тактиці противника та використання сучасних і перспективних засобів ураження.

Стратегія передбачає запровадження єдиного підходу до інженерного обладнання оборонних рубежів у різних регіонах країни. Документ визначає строки виконання робіт, відповідальних виконавців і механізми контролю за реалізацією запланованих заходів.

Міністр оборони України Євгеній Хмара наголосив, що під час виконання Стратегії враховуватимуть як ефективні рішення, перевірені бойовим досвідом, так і нові загрози.

«Стратегія задає єдиний стандарт обладнання оборонних рубежів по всій країні. Документ визначає строки та відповідальних, створює механізми контролю за виконанням. Ті рішення, які показали свою ефективність – будемо масштабувати. Але так само ми будемо враховувати нові виклики, загрози та зміну тактики ворога. Головна мета – це захист наших військовослужбовців та цивільних», — зазначив Євгеній Хмара.

Очікується, що реалізація Стратегії сприятиме підвищенню обороноздатності держави, захисту військовослужбовців і створенню безпечніших умов для роботи економіки та життєдіяльності населення в областях, що межують із районами ведення бойових дій.

Документ передбачає узгоджене планування інженерних робіт за участю Сил оборони та державних органів. Плани виконання робіт регулярно уточнюватимуть залежно від оперативної обстановки та потреб військових підрозділів.

Серед основних напрямів Стратегії:

будівництво й утримання фортифікаційних споруд;

облаштування інженерних загороджень;

посилення антидронового захисту логістичних шляхів;

використання сучасних конструкцій, матеріалів і засобів маскування;

створення резервів будівельних матеріалів та інженерного майна;

запровадження цифрового обліку виконаних робіт із можливістю моніторингу стану об’єктів і результатів будівництва.

Стратегія охоплює весь цикл інженерного обладнання територій — від планування та будівництва до обліку, утримання й відновлення оборонних рубежів. Це має забезпечити їхню готовність до використання за призначенням.

Для моніторингу стану оборонних рубежів передбачено створення єдиної цифрової геоінформаційної платформи. Її розвиватимуть із використанням і розширенням можливостей наявних інформаційних систем, зокрема бойової системи «Дельта» (DELTA).

Цифрова база міститиме паспорти об’єктів, фотографії, відомості про їхнє розташування та технічний стан.

Такий підхід має допомогти контролювати виконання інженерних робіт, визначати потреби в ремонті й відновленні споруд, а також обґрунтовано розподіляти необхідні ресурси.

Затверджений Кабміном операційний план на 2026–2028 роки визначає конкретні заходи, строки їх виконання, відповідальних виконавців і показники реалізації.

Загальну координацію та моніторинг виконання Стратегії здійснюватиме Міністерство оборони України. Генеральний штаб координуватиме цю роботу в органах військового управління.

Фінансування заходів передбачене в межах коштів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

Головна мета Стратегії — підвищити стійкість підрозділів Сил оборони, посилити захист особового складу та забезпечити надійне функціонування військової й цивільної логістики.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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