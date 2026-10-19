Кабмін спрямував сотні мільйонів гривень на житло для дитячих будинків сімейного типу

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Кабінет міністрів України розподілив понад 335 млн грн субвенції з державного бюджету між місцевими бюджетами. Кошти спрямують на забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу у 2026 році.

"Загальна сума розподілених коштів становить 335,36 мільйона гривень. Ці кошти спрямують на реалізацію публічних інвестиційних проєктів у 11 областях України, які подали відповідні заявки та потреби", – йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві додали, що головна мета рішення – підтримати дитячі будинки сімейного типу та створити належні комфортні умови для виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейному оточенні.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

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