Кабмін створив Координаційний центр і змінив правила бронювання працівників

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Кабінет міністрів України створив Координаційний центр з організації бронювання військовозобов’язаних, уточнив визначення критичної важливості підприємств і доручив переглянути галузеві та регіональні критерії. Також уряд оновив граничні обсяги бронювання для окремих категорій підприємств.

Рішення має забезпечити баланс між потребами Сил оборони та стабільною роботою економіки, критичної інфраструктури й підприємств, від яких залежить життєзабезпечення населення.

Основний принцип бронювання залишається незмінним: підприємства мають зберігати працівників, без яких не можуть виконувати критично важливі для держави функції.

Координаційний центр — це тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів України. До його роботи залучатимуть представників органів влади, відповідальних за економіку, оборону, безпеку, гуманітарну політику та функціонування критичної інфраструктури.

Співголовами центру визначені заступник міністра економіки та довкілля і заступник міністра оборони.

Серед основних завдань нового органу:

узгодження галузевих і регіональних критеріїв критичності та надання рекомендацій щодо їх доопрацювання;

розгляд звернень державних органів щодо визначення підприємств критично важливими;

надання рекомендацій щодо скасування статусу критично важливого підприємства, зокрема за наявності відповідних підстав, наданих правоохоронними органами;

погодження збільшення обсягів бронювання понад 50%.

Положенням про Координаційний центр також визначено процедури та строки розгляду звернень.

Звичайний строк розгляду звернення не має перевищувати одного місяця. Якщо є обґрунтована потреба в невідкладному розгляді, державний орган може звернутися з відповідним проханням. У такому разі центр має надати пропозиції та рекомендації не пізніше ніж за сім робочих днів із дня отримання звернення.

Водночас рішення про надання підприємствам статусу критично важливих залишаються в компетенції уповноважених державних органів. Пропозиції Координаційного центру розглядатимуть центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації.

У Міністерстві економіки нагадали, що раніше збільшення обсягів бронювання військовозобов’язаних погоджувала Міжвідомча робоча група на чолі з міністром оборони. Галузеві та регіональні критерії критичності встановлювали органи влади за погодженням із Міністерством оборони та Міністерством економіки.

Тепер уряд уточнив визначення критичної важливості підприємств.

Центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають переглянути галузеві й регіональні критерії протягом 10 днів після набрання чинності відповідними змінами. Оновлені критерії погоджуватимуть із Координаційним центром.

У міністерстві наголошують, що перегляд критеріїв є стандартною процедурою, яку органи влади проводять регулярно. Він не означає автоматичного перегляду статусу кожного підприємства, яке раніше визнали критично важливим.

Підприємства, визнані критичними за критеріями, які не змінять за результатами перегляду, збережуть свій статус. За оцінкою Мінекономіки, таких підприємств має бути переважна більшість.

Уряд також переглянув граничні обсяги бронювання для підприємств паливно-енергетичного комплексу та оборонно-промислового комплексу. Для цих категорій підприємств граничний обсяг бронювання становитиме до 95% військовозобов’язаних працівників.

Ці показники визначають допустимі межі бронювання для відповідних категорій підприємств.

У Міністерстві економіки зазначили, що зменшення граничних обсягів не повинно стосуватися критично важливого персоналу. Працівники, які безпосередньо забезпечують виробничі процеси, виконання оборонних контрактів, оперативні, ремонтні та аварійно-відновлювальні роботи, мають бути заброньовані в повному обсязі.

Керівник підприємства самостійно визначає, кого бронювати в межах установленого ліміту. Тому зміни насамперед стосуються допоміжного та обслуговчого персоналу.

У Мінекономіки також уточнили, що громадяни, які мають відстрочку від мобілізації з інших підстав, враховуються під час розрахунку граничного відсотка заброньованих працівників.

Йдеться, зокрема, про багатодітних батьків, опікунів та інші категорії громадян, які мають законні підстави для відстрочки.

Отже, урядові зміни передбачають створення нового координаційного органу, оновлення критеріїв критичності та коригування лімітів бронювання для окремих галузей. Водночас підприємства й надалі зможуть зберігати працівників, необхідних для безперервної роботи критично важливих виробництв та інфраструктури.

Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля України.

До цього прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що можливість бронювати від мобілізації 100% працівників створює умови для зловживань. За його словами, деякі підприємства можуть бронювати весь штат, навіть якщо частина працівників фактично не виконує критично важливих завдань. Уряд опрацьовує зміни до системи бронювання, однак остаточні правила ще не оприлюднили.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд перегляне критерії визначення критично важливих підприємств, а 100% бронювання більше не буде автоматичним навіть для енергетики та оборонної промисловості.

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