0:00 / 0:00

Кабінет міністрів затвердив порядок та умови надання у 2027 році освітньої субвенції зі спеціального фонду державного бюджету на суму 100 млн грн для поповнення бібліотечних фондів закладів загальної середньої освіти, повідомило Міністерство освіти і науки України.

Кошти покриватимуть до 95% вартості закупівель за умови співфінансування щонайменше 5% із місцевого бюджету та спрямовуватимуться на придбання художньої, науково-популярної, довідкової та іншої книжкової продукції, за винятком підручників і навчальних посібників.

Субвенцію надаватимуть комунальним школам з очною або змішаною формою навчання, насамперед тим, які у 2026/2027 навчальному році впроваджують модельну програму «Читання як суперсила» для 5–6 класів або беруть участь у пілотуванні старшої профільної школи. Щонайменше 30% коштів, виділених кожній бібліотеці, спрямують на книжки з переліків програмової літератури, решту видань сформує бібліотечний працівник із каталогу «Книжки на ринку» з урахуванням пропозицій педагогів та інтересів учнів, купуючи не менше п’яти примірників кожного видання.

Джерело: повідомлення Міністерства освіти і науки України.

Львівська область виділяє 2 млн грн на закупівлю книжок зі складів українських видавництв. Книжки передадуть бібліотекам, щоб підтримати видавців і водночас допомогти врятувати примірники від можливих російських ударів.

За час повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники знищили або пошкодили майже тисячу бібліотек з понад 200 мільйонами книжок.

Читай нас у