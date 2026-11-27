Кабмін виділив майже 496 млн грн на мобільні укриття для пунктів пропуску
Уряд станом на 27 листопада спрямував 495,8 млн грн на закупівлю мобільних захисних споруд для пунктів пропуску через державний кордон. Вони мають убезпечити громадян і працівників прикордонної інфраструктури під час російських атак.
«Росія системно атакує прикордонну інфраструктуру, через яку щодня рухаються люди й транспорт. Важливо, щоб під час атаки могли сховатися і ті, хто перетинає кордон, і працівники», – зазначив Сергій Корецький.
Закупівлі мобільних укриттів проводять обласні служби відновлення у п'яти регіонах:
- Одеській області;
- Вінницькій області;
- Чернівецькій області;
- Закарпатській області;
- Волинській області.
Джерело: Сергій Корецький
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