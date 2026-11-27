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Уряд станом на 27 листопада спрямував 495,8 млн грн на закупівлю мобільних захисних споруд для пунктів пропуску через державний кордон. Вони мають убезпечити громадян і працівників прикордонної інфраструктури під час російських атак.

«Росія системно атакує прикордонну інфраструктуру, через яку щодня рухаються люди й транспорт. Важливо, щоб під час атаки могли сховатися і ті, хто перетинає кордон, і працівники», – зазначив Сергій Корецький.

Закупівлі мобільних укриттів проводять обласні служби відновлення у п'яти регіонах:

Одеській області;

Вінницькій області;

Чернівецькій області;

Закарпатській області;

Волинській області.

Джерело: Сергій Корецький

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