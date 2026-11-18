Кабінет Міністрів України спрямував 1,21 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на заходи зі зміцнення обороноздатності країни. Кошти отримає Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, а конкретний перелік першочергових робіт не розголошуватимуть.

Згідно з документом, Міністерство фінансів має забезпечити безповоротне фінансування на суму 1,21 млрд грн за рахунок резервного фонду держбюджету. Гроші спрямують на виконання невідкладних першочергових робіт, пов'язаних зі зміцненням обороноздатності держави.

Водночас деталі запланованих заходів у відкритій частині постанови не розкриваються. Перелік робіт міститься в додатку до документа з грифом «Для службового користування».

Уряд також передбачив виняток із загального порядку використання коштів резервного фонду бюджету. Зокрема, до цього фінансування не застосовуватиметься абзац четвертий пункту 18 відповідного порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №415 від 29 березня 2002 року.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури має до 29 грудня 2026 року подати звіт про використання виділених коштів Міністерству економіки та довкілля, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі.

Резервний фонд державного бюджету призначений для фінансування непередбачених видатків, які не мають постійного характеру та не могли бути враховані під час складання бюджету.

Рішення про виділення коштів із резервного фонду ухвалює Кабінет Міністрів України.

Про це повідомляється у постанові уряду №1428 від 17 листопада 2026 року.

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