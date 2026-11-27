Кабінет Міністрів змінив голову комісії, яка займається реорганізацією Державної фіскальної служби України. Замість Сергія Лисеюка її очолив заступник голови Державної податкової служби Олександр Шкуропат. Відповідне рішення уряд ухвалив 27 листопада 2026 року.

Кадрову зміну закріпили постановою Кабміну №1493. У документі йдеться, що Олександра Шкуропата призначили головою комісії з реорганізації Державної фіскальної служби, а Сергія Лисеюка звільнили від виконання цих обов’язків. «Затвердити головою комісії з реорганізації Державної фіскальної служби заступника Голови Державної податкової служби Шкуропата Олександра Григоровича, увільнивши від виконання цих обов’язків Лисеюка Сергія Миколайовича», — зазначено в постанові.

Рішенням уряд змінив пункт 2 постанови від 15 травня 2019 року №395 «Питання Державної податкової служби». Документ підписав прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Хто такий Олександр Шкуропат

До Державної податкової служби Шкуропат перейшов восени 2026 року. 21 жовтня Кабмін звільнив його з посади заступника голови Державної аудиторської служби та призначив заступником голови податкової. За умовами призначення, він має обіймати цю посаду не довше ніж 12 місяців після припинення або скасування воєнного стану. Водночас граничний термін його перебування на посаді — 8 серпня 2027 року.

Шкуропат народився 8 серпня 1962 року в Миколаївці на Дніпропетровщині. Він здобув освіту за спеціальностями «Економічна кібернетика» та «Державне управління». Має науковий ступінь кандидата економічних наук і перший ранг державного службовця. Трудову діяльність розпочав у 1984 році інженером-програмістом на Дніпровському машинобудівному заводі. На державній службі працює з 1994 року.

У різні роки Шкуропат обіймав посади в контрольно-ревізійних органах і Державній фінансовій інспекції України. Згодом став першим заступником голови цього відомства. У липні 2018 року він обійняв посаду заступника голови Державної аудиторської служби. На цій посаді працював до жовтня 2026 року.

Нині Шкуропат входить до керівництва Державної податкової служби. Згідно з інформацією на офіційному сайті відомства, він є одним із заступників голови ДПС. Обов’язки керівника служби виконує Юрій Конюшенко.

Чому реорганізують Державну фіскальну службу

Реорганізацію Державної фіскальної служби розпочали наприкінці 2018 року. Тоді Кабмін ухвалив постанову №1200, яка передбачала поділ відомства на дві окремі структури — Державну податкову та Державну митну служби. Обидві установи стали правонаступниками майна, прав та обов’язків ДФС у своїх сферах роботи. Тобто податкова отримала повноваження щодо податкової політики, а митна служба — щодо державної митної справи.

У травні 2019 року уряд ухвалив постанову №395, яка стосувалася роботи Державної податкової служби та, зокрема, визначила комісію з реорганізації ДФС. Саме в межах цього процесу й відбувається нинішня зміна її керівника. Попри створення податкової та митної служб як окремих органів, процес реорганізації Державної фіскальної служби триває. Постанова від 27 листопада 2026 року змінює керівника комісії, яка відповідає за цей процес, але сама по собі не означає завершення реорганізації. Про це відомо із постанови уряду №1493 від 27 листопада 2026 року.

Вищий антикорупційний суд залишив ексголову Державної фіскальної служби Романа Насірова під вартою до 7 січня 2024 року. Його підозрюють в одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України не задовольнила скарги адвокатів колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Таким чином Насіров залишатиметься під вартою до 5 червня, якщо не внесе заставу у 523 мільйони гривень.



У травні Національне антикорупційне бюро передало до суду справу про найбільший задокументований хабар в історії України щодо колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника.



У вересні судді ВАКС частково задовольнили клопотання прокурора про продовження терміну тримання під вартою ексголови ДФС Романа Насірова, якого звинувачують у отриманні хабаря в 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям Олега Бахматюка.

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