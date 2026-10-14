Кабмін звільнив п’ятьох посадовців і призначив чотирьох на нові посади

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Кабінет міністрів України провів кадрові перестановки в низці міністерств і державних відомств. Уряд ухвалив рішення про звільнення п’ятьох посадовців і призначення ще чотирьох на нові та керівні посади.

Кабмін звільнив Андрія Кашубу з посади заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України, а Єгора Перелигіна – з посади заступника міністра економіки та довкілля України. Також уряд звільнив Володимира Короленка з посади заступника голови Українського фармацевтичного агентства.

Крім того, свої посади залишили Ігор Панченко, який обіймав посаду заступника голови Державної податкової служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, та Герман Філатов – заступник голови Державного агентства водних ресурсів із цифровізації.

Заступником міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України уряд призначив Анатолія Тіменка. Герман Філатов обійняв посаду державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України.

Також Кабмін повторно призначив Олексія Кучера головою Державної регуляторної служби України, а Володимира Тригуба – заступником голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Раніше Кабмін схвалив нові правила квартирного обліку для військовослужбовців.

Також Кабмін попередньо схвалив нові правила бронювання.

До цього Кабмін призначив нову держсекретарку Міноборони.

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