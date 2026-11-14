Калашник відреагував на звинувачення Соколова

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Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник відреагував на заяви бізнесмена Владислава Соколова про борг понад 750 млн грн за роботи в межах планів стійкості Київщини. За словами міністра, Соколов не очолює жодну з чотирьох підрядних організацій, які зводять енергозахисні споруди на замовлення Київської ОВА.

«Розбираючись у ситуації, я з’ясував, що пан Соколов є постачальником металоконструкцій як субпідрядник. Згідно з умовами договорів, усі питання субпідрядні організації ставлять підряднику, а не замовнику чи мені. Це також стосується і можливої заборгованості за виконані роботи», – наголосив міністр.

Калашник пригадав, що вперше побачив підприємця Соколова на обʼєкті у Славутичі. Пізніше посадовець пересікався з бізнесменом на нарадах у ОВА та Мінвідновленні. При цьому жодних доручень йому не давав.

«Ми ніхто один одному», – коротко пояснив міністр Калашник зв’язки із Соколовим.

Посадовець додав, що, перебуваючи на посаді голови Київської ОВА, не знав про знайомство свого тодішнього першого заступника Руслана Олійника (координував будівельні роботи у рамках реалізації планів стійкості, – ред.) із Владиславом Соколовим. Так він прокоментував спільне фото двох чоловіків, яке нещодавно розлетілося мережею.

Джерело: Главком

До цього Калашник заперечив звинувачення у зловживаннях під час будівництва захисту енергооб’єктів.

Підприємець Владислав Соколов, який фігурує у скандалі довкола будівництва оборонних споруд на енергооб’єктах Київщини, уперше публічно відреагував на критику через розкішні апартаменти в Дніпрі та живого крокодила в тераріумі. Він пояснив походження свого майна, заперечив зв’язок статків із державними контрактами та висунув звинувачення на адресу колишнього очільника Київської ОВА, а нині міністра розвитку громад та територій Миколи Калашника.

Раніше журналістам вдалося встановити особу матері колишнього кандидата у депутати Дніпропетровської облради Владислава Соколова. З’ясувалося, що значна частина майна, зокрема транспортні засоби, пов’язані з матеріалами кримінального провадження, оформлена на 73-річну Наталію.

Користувачі соцмереж звернули увагу на фотографії сина бізнесмена Владислава Соколова, якого пов’язують із розслідуванням можливого розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних споруд для енергетичних об’єктів.

Після появи фотографій з обшуків у бізнесмена Владислава Соколова користувачі соцмереж звернули увагу на його особисте життя. Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва опублікувала світлини жінки на ім'я Анжеліка Олександрівна, яка, ймовірно, є його обраницею та демонструвала розкішний відпочинок на Балі й у Мексиці. Після розголосу вона закрила свої акаунти.

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