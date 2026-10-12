Календар городника на 12–18 жовтня 2026 року: основні роботи по дням

У період з 12 по 18 жовтня 2026 року на городників та садівників чекає насичений і надзвичайно продуктивний тиждень, оскільки зростаючий Місяць сприяє успішному завершенню осінніх посадок, зміцненню кореневої системи рослин та підготовці ділянки до зими.

12 жовтня, у понеділок, сприятливий час для збирання залишків пізніх коренеплодів та якісного очищення городніх грядок, а також для санітарної обрізки плодових дерев і ягідних кущів у саду.

13 жовтня, у вівторок, енергія зростаючого Місяця допомагає рослинам адаптуватися, тому цей день ідеально підходить для висадки озимого часнику, цибулі та підзимових посівів зелені й моркви.

14 жовтня, у середу, варто приділити увагу роботі з ґрунтом на городі: глибокому перекопуванню грядок під зиму, внесенню органічних добрив та фосфорно-калійних підживлень для багаторічних культур.

15 жовтня, у четвер, тривають активні садівничі роботи, зокрема висадка саджанців плодових дерев і кущів із закритою кореневою системою, які завдяки сприятливій погоді встигнуть гарно вкорінитися.

16 жовтня, у п'ятницю, напередодні першої чверті Місяця ефективними будуть профілактичні обробки саду від хвороб та шкідників, а також заготівля якісного компосту з опалого листя та рослинних залишків.

17 жовтня, у суботу, чудовий день для виїзду на дачу та роботи на свіжому повітрі: можна зайнятися висадкою зимостійких декоративних кущів, цибулинних квітів та мульчуванням пристовбурних кіл на зиму.

18 жовтня, у неділю, в день першої чверті Місяця завершуються основні осінні заходи, проводиться рясний вологозарядний полив багаторічників та остаточне прибирання території для захисту саду від майбутніх холодів.

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