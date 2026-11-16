Календар городника на 16–22 листопада 2026: передзимова консервація ділянки

У другій половині листопада роботи в саду та на городі в Україні виходять на фінішну пряму перед настанням стійких зимових морозів. Головне завдання садівників і городників у цей період — завершити укриття вразливих культур, захистити насадження від зимових ушкоджень і підготувати господарські споруди та інвентар до тривалого зберігання.

Загальний прогноз та особливості тижня

Період із 16 по 22 листопада відзначається стабільним похолоданням із регулярними нічними заморозками, промерзанням верхнього шару ґрунту та високою вологістю повітря. За таких умов активні земляні роботи припиняються, а основна увага приділяється утепленню рослин і ревізії ділянки.

Головні поради на цей тиждень

Завершіть укриття теплолюбних багаторічників, винограду та молодих саджанців після встановлення стабільної прохолодної погоди, щоб рослини не випріли.

Перевірте надійність фіксації захисних матеріалів на стовбурах дерев і каркасах укриттів на випадок сильних поривів вітру.

Повністю злийте воду з систем поливу, бочок і шлангів, щоб уникнути їх розриву під час морозів.

Основні роботи в саду та на городі

Роботи в саду (дерева та кущі). У саду завершують побілку штамбів і скелетних гілок дорослих дерев для захисту кори від зимових сонячних опіків і морозобоїн, а молоді дерева остаточно обв'язують сіткою чи ялиновим гіллям від гризунів. Також проводять фінальне прибирання муміфікованих плодів із гілок, укладають і пригинають пагони винограду, малини та ожини перед зимовим укриттям.

Роботи на городі та в теплицях. На відкритих грядках за промерзлою землею можна завершити підзимовий посів холодостійких культур у заздалегідь нарізані борозни, засипаючи їх сухою землею або торфом. Озимий часник, цибулю та підзимові посіви додатково утеплюють шаром сухого листя, соломи чи лапника. У теплицях прибирають рештки рослинності, промивають конструкції та за потреби провітрюють приміщення.

Календар садівника і городника по днях тижня на період із 16 по 22 листопада

16 листопада (понеділок) — Початок тижня, прохолодна погода: ревізія пристовбурних кіл плодових дерев та підсипання захисної мульчі.

17 листопада (вівторок) — Висока вологість: зняття залишків сухих і пошкоджених плодів з гілок дерев та санітарне очищення крон.

18 листопада (середа) — Стабільне похолодання: пригинання до землі та фіксація лози винограду й пагонів теплолюбних ягідних кущів.

19 листопада (четвер) — Вітряний день: перевірка міцності каркасів, агроволокна та обв'язки молодих саджанців від гризунів і морозів.

20 листопада (п'ятниця) — Нічні заморозки: фінальне утеплення грядок з озимим часником, цибулею та багаторічними квітами.

21 листопада (субота) — Вихідний день для господарських робіт: зливання води з ємностей і систем зрошення, підготовка теплиць до зими.

22 листопада (неділя) — Завершення тижня: перегляд запасів овочів і фруктів у погребі, контроль температури та вентиляції у сховищах.

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