Календар городника на 19–25 жовтня 2026: закриття сезону та підготовка до зими

Остання декада жовтня є вирішальним періодом для завершення осінніх робіт у саду та на городі. Основна увага господарів у цей час зосереджена на збереженні родючості ґрунту, захисті багаторічних рослин від майбутніх морозів, а також на підзимовому посіві овочевих культур.

Оптимальний графік робіт за днями

19–20 жовтня. Сприятливий час для збору залишків пізніх овочів, таких як капуста, капуста кольрабі та коренеплоди. Також цими днями варто зайнятися санітарним обрізанням сухих та хворих гілок у саду та прибиранням опалого листя з-під дерев.

21–22 жовтня. У цей період рекомендується проводити оранку або глибоку перекопку звільнених ділянок городу без розбивання грудок землі, що допоможе виморозити шкідників та личинок у ґрунті. Також дні підходять для внесення органічних та фосфорно-калійних добрив під перекопування.

23–25 жовтня. Найкращий період для підзимового посіву зимостійких культур та висаджування цибулинних квітів. Увечері або в сухі години варто приділити увагу обробці стовбурів дерев вапном для захисту від сонячних опіків та морозобоїн.

Ключові роботи в саду

Посадка дерев та кущів. У цей час продовжується висаджування саджанців яблунь, груш, ягідних кущів та декоративних рослин із відкритою кореневою системою. Головна умова — завершити посадку за 2–3 тижні до настання стабільних морозів.

Осінній вологозарядний полив. За відсутності рясних дощів необхідно провести глибокий полив плодових дерев і кущів. Зволоження ґрунту на глибину до одного метра захищає кореневу систему від вимерзання у сухій землі.

Побілка та захист від гризунів. Стовбури та основи скелетних гілок покривають спеціальною садовою фарбою або вапняним розчином із додаванням мідного купоросу. Для захисту від мишей та зайців штамби молодих дерев обв'язують ялиновим гіллям або спеціальною сіткою.

Завдання на городі

Підзимовий посів. У заздалегідь підготовлені борозни висівають насіння моркви, буряка, петрушки, кропу, шпинату та салату. Норму висіву восени збільшують на 20–30 відсотків, а насіння загортають сухою землею чи торфом.

Посадка озимого часнику та цибулі. Висаджування часнику та дрібного сівка цибулі під зиму завершують якраз у другій половині жовтня. Зубки та цибулини повинні вкоренитися до замерзання ґрунту, але не випустити зелені паростки.

Мульчування та захист грядок. Грядки з озимими культурами, а також ділянки з багаторічними овочами (щавель, ревень, редис багаторічний) покривають шаром перегною, торфу або сухого листя для захисту від вимерзання.

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