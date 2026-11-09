Календар городника на 9–15 листопада 2026: останні осінні роботи

У середині листопада садові та городні роботи в Україні заходять у завершальний етап підготовки ділянки до зимового періоду. Основні зусилля в цей час зосереджуються на фінальному вкритті рослин, підзимовому посіві, санітарній обробці саду та остаточній консервації ділянки до весни.

Загальний прогноз та особливості тижня

Період із 9 по 15 листопада характеризується стійким зниженням середньодобової температури, частими заморозками на ґрунті та підвищеною вологістю. Це оптимальний термін для завершення останніх невідкладних робіт у саду та на городі.

Головні поради на цей тиждень

Остаточно утепліть багаторічні культури та теплолюбні кущі, завершивши мульчування та встановлення захисних укриттів.

Проведіть підзимовий посів дрібнонасінних овочевих культур у заздалегідь підготовлені борозни.

Подбайте про захист саду від гризунів, встановивши сітки або обв'язавши стовбури молодих дерев захисними матеріалами.

Основні роботи в саду та на городі

1. Роботи в саду (дерева та кущі). У саду завершується санітарне обрізання крони та прибирання опалого листя, яке може бути джерелом інфекцій. Проводиться підзимова обробка дерев і кущів концентрованими розчинами для знищення збудників хвороб та зимуючих шкідників. Стовбури молодих дерев обв'язують ялиновим гіллям, спанбондом або спеціальними сітками для захисту від зайців і мишей.

2. Роботи на городі та грядках. На вільних грядках проводять підзимовий посів моркви, буряка, кріпу, петрушки та салату, висадку зимового часнику та цибулі. Насіння висівають у підмерзлу землю та засипають заздалегідь заготовленою сухою ґрунтосумішшю. Завершується мульчування посадок озимого часнику та цибулі тирсою, торфом або лапником для запобігання вимерзанню.

Календар садівника і городника по днях тижня

9 листопада (понеділок) — Початок тижня, низькі температури: підготовка та мульчування грядок під озимі культури.

10 листопада (вівторок) — Вогкий день: проведення підзимового посіву зелені, моркви та петрушки в заздалегідь підготовлені борозни.

11 листопада (середа) — Хмарна погода: остаточне прибирання саду від опалого листя та винесення його у компостні ями.

12 листопада (четвер) — Прохолодний день: обв'язування стовбурів молодих плодових дерев захисними матеріалами від гризунів.

13 листопада (п'ятниця) — Зниження нічних показників: укриття кущів троянд, гортензій та інших чутливих багаторічників.

14 листопада (субота) — Вихідний день, проведення робіт у саду: профілактична обробка дерев і кущів проти хвороб та шкідників.

15 листопада (неділя) — Завершення тижня: очищення, дезінфекція та закладка на зберігання садового інвентарю й інструментів.

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