Календар грибника на 16–22 листопада 2026: де і які гриби шукати

У другій половині листопада сезон тихого полювання в Україні остаточно переходить у пізньоосінню, передзимову фазу. Попри регулярні нічні заморозки та високу вологість, у лісах ще зберігаються сприятливі умови для пошуку найбільш холодостійких видів, здатних витримувати низькі температури.

Загальний прогноз та особливості тижня

Період із 16 по 22 листопада відзначається стабільно прохолодною погодою з нічними приморозками, густими ранковими туманами та частими мряками. Наземні теплолюбні гриби вже зникають, тож основна увага грибників зміщується на дереворуйнівні види та окремі ґрунтові гриби, приховані під товстим шаром листя або хвої.

Головні правила безпеки та успіху цього тижня

Вирушайте до лісу в середині дня, коли повітря прогрівається після ранкових приморозків, а туман розсіюється, зважаючи на короткий світловий день.

Не беріть гриби, які пройшли кілька циклів замерзання та відтавання, оскільки в їхніх тканинах починають накопичуватися шкідливі продукти розпаду білків.

Оглядайте насамперед сонячні узлісся, яри, вітрозахищені ділянки, старі пні та повалені стовбури дерев, де довше утримується природне тепло і волога.

Що шукати в лісі з 16 по 22 листопада

Зимові опеньки (фламуліна оксамитовоніжкова) залишаються беззаперечними лідерами пізнього сезону. Вони ростуть великими зростками на пнях, сухостої та повалених стовбурах листяних дерев, особливо верби, тополі, клена й берези, і не втрачають своїх якостей навіть після легкого підмерзання.

Глива звичайна активно плодоносить під час листопадових похолодань. Щільні багатоярусні колонії цього гриба варто шукати на ослаблених або мертвих листяних деревах у вологих балках та поблизу водойм.

Пізні рядовки — сіра (штрихувата) та фіолетова — ще трапляються в соснових і мішаних лісах. Завдяки щільній м'якоті та товстому шару опалої хвої вони витримують перші заморозки, але перед приготуванням потребують обов'язкового відварювання.

Гігрофор пізній у цей час з'являється у хвойних лісах, особливо серед сосен та моху. Це невеликий, але дуже морозостійкий їстівний гриб із клейкою шапинкою, який часто росте великими групами аж до стабільних морозів.

Грибний календар по днях тижня на період із 16 по 22 листопада

16 листопада (понеділок) — Початок тижня, прохолодний ранок: огляд листяних лісів і лісосмуг на наявність нових хвиль зимових опеньків.

17 листопада (вівторок) — Висока вологість і туман: обстеження старих пнів, валежнику та повалених стовбурів у пошуках гливи звичайної.

18 листопада (середа) — Стабільна прохолода: похід до соснових масивів за гігрофором пізнім та рядовкою сірою під шаром хвої.

19 листопада (четвер) — Вітряний і вогкий день: пошук грибів у захищених від вітру ярах, балках та поблизу лісових струмків.

20 листопада (п'ятниця) — Нічні приморозки: ретельна перевірка знайдених опеньків і глив на свіжість та відсутність ознак розкладання.

21 листопада (субота) — Вихідний день для тихого полювання: обхід перевірених листяних і мішаних ділянок у світлу частину доби.

22 листопада (неділя) — Завершення тижня: підсумковий виїзд наприкінці листопада та переробка зібраного врожаю.

Нагадування про безпеку: наприкінці осені зовнішній вигляд багатьох грибів змінюється через вологу та приморозки, тому зростає ризик переплутати їстівні види з отруйними, зокрема зимові опеньки з галериною облямованою. Збирайте лише ті екземпляри, у видовій приналежності та свіжості яких ви впевнені на сто відсотків.

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