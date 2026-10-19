Календар грибника на 19–25 жовтня 2026: де шукати пізні гриби та правила осіннього збору

Друга половина жовтня — це завершальний етап активного грибного сезону в більшості регіонів, коли ліс дарує останні цінні знахідки перед настанням холодів. Хоча різноманітність видів поступово зменшується через зниження нічних температур, досвідчені грибники знають, що саме в цей період можна зібрати найкращий урожай для зимових заготовок, особливо в хвойних та мішаних лісах.

Прогноз активності грибів на тиждень

На період із 19 по 25 жовтня впливатимуть вологість ґрунту та ранкові приморозки, які вже характерні для кінця жовтня.

19–20 жовтня. Дні після можливих вихідних опадів та туманів є сприятливими для перевірки листяних та мішаних лісів. У цей час під шаром опалого листя та хвої продовжують активно рости пізні пластинчасті види та глив'яки.

21–22 жовтня. Зниження денних температур та вітряна погода можуть призвести до швидкого підсихання лісової підстилки на відкритих галявинах. Пошуки варто перенести у затишні яри, густі чагарники та молоді хвойні посадки, де волога утримується довше.

23–25 жовтня. Кінець тижня характеризується стабільною осінньою погодою. Навіть за умов легких нічних заморозків міцелій деяких видів грибів дає останню потужну хвилю плодоношення, особливо після сонячного прогріву лісу в обідні години.

Що збирати у лісі в цей період

Опеньки зимові та осінні залишки. У цей час на пеньках, повалених стовбурах та живих деревах (переважно тополях, вербах та осиках) масово з'являються зимові опеньки, які витримують навіть невеликі приморозки. Їх вирізняє медово-жовтий або оранжевий капелюшок та бархатиста ніжка. Також подекуди ще трапляються пізні форми осінніх опеньків.

Білі гриби та маслюки. У соснових борах та бористих мішаних лісах усе ще можна знайти міцних пізніх білих грибів (боровиків), які відрізняються темнішими капелюшками та щільнішою м'якоттю порівняно з літніми побратимами. Також у сосняках трапляються маслюки зернисті та пізні.

Зеленушки та підзеленки. Ці гриби здобули свою назву завдяки характерному жовто-зеленому кольору, який зберігається навіть після відварювання. Вони ростуть у сухих соснових лісах на піщаних ґрунтах і часто напівзанурені в мох чи пісок, тому потребують ретельного очищення від піску під час збору.

Гливи та сироїжки. На стовбурах листяних дерев можна знайти свіжі колонії глив звичайних. Крім того, на узліссях трапляються стійкі до холоду види сироїжок із щільними м'ясистими капелюшками.

Головні правила безпечного та успішного збору

Уникайте старих і перемерзлих грибів: Гриби, які вже постраждали від серйозних нічних заморозків і стали м'якими або водянистими, краще не збирати, оскільки в них починаються процеси розпаду білків.

Ретельно перевіряйте незнайомі види: Восени в лісі зростає кількість пізніх грибів, які зовні можуть нагадувати їстівні, проте бути небезпечними. За найменшого сумніву залишайте знахідку в лісі.

Одягайтеся тепліше та зручно: Осінній ліс вимагає багатошарового одягу, непромокавального взуття та засобів захисту від вологи, адже ранкова роса й тумани в цей період тримаються дуже довго.

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