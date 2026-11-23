В останній тиждень листопада сезон тихого полювання в Україні завершується на тлі передзимового похолодання та нестійкої погоди. Попри часті нічні заморозки, мокрий сніг із дощем та високу вологість, у лісах ще можна знайти найвитриваліші морозостійкі гриби, здатні плодоносити навіть за температури, близької до нуля.

Загальний прогноз та особливості тижня

Період із 23 по 29 листопада характеризується подальшим зниженням температури повітря, холодною вогкістю та чергуванням відлиг із нічними приморозками. Ґрунтові види грибів у цей час практично зникають або ховаються глибоко під шаром хвої й опалого листя, тож головним об’єктом пошуку стають дереворуйнівні гриби на стовбурах, пнях та валежнику.

Головні правила безпеки та успіху цього тижня

Плануйте похід до лісу на денні години після відлиги, коли гриби відходять від ранкового підмерзання, а видимість у лісі найкраща.

Не збирайте старі, розм’яклі або потемнілі плодові тіла, які неодноразово замерзали й відтавали, оскільки вони стають непридатними для вживання та можуть спричинити отруєння.

Шукайте гриби у вологих балках, низинах, густих лісосмугах і на повалених листяних деревах, де мікроклімат м’якший і менше відчувається холодний вітер.

Що шукати в лісі з 23 по 29 листопада

Зимові опеньки (фламуліна оксамитовоніжкова) залишаються головною знахідкою наприкінці листопада. Цей морозостійкий вид росте щільними пучками на пнях, сухостої та повалених стовбурах верби, тополі, клена й берези, відновлюючи ріст під час кожної короткої відлиги.

Глива звичайна продовжує плодоносити на ослаблених або мертвих листяних деревах у вологих ділянках лісу та поблизу водойм. Найкраще брати молоді й пружні капелюшки, які зберегли щільну структуру після нічних морозів.

Гігрофор пізній у соснових лісах витримує пізньоосінні заморозки краще за більшість ґрунтових грибів. Невеликі гриби з оливково-бурою слизькою шапинкою варто шукати групами у моху та серед хвойного опаду під час денного потепління.

Рядовка сіра (штрихувата) наприкінці місяця трапляється значно рідше, переважно у прогрітих соснових борах під товстим шаром хвої. Знайдені екземпляри потребують ретельного очищення та обов’язкового попереднього відварювання.

Грибний календар по днях тижня на період із 23 по 29 листопада

23 листопада (понеділок) — Початок тижня, волога та прохолодна погода: огляд листяних лісів і лісосмуг у пошуках молодих зростків зимових опеньків.

24 листопада (вівторок) — Хмарно, денна відлига: обстеження вологих балок, берегів річок і повалених стовбурів на наявність гливи звичайної.

25 листопада (середа) — Свіжий вітер і зниження температури: пошук грибів у захищених від вітру ярах та густих насадженнях на старих пнях.

26 листопада (четвер) — Помірна прохолода без сильних морозів: виїзд до соснових лісів для збору гігрофора пізнього у моху та хвойній підстилці.

27 листопада (п’ятниця) — Нічні приморозки: ретельне сортування зібраних опеньків і глив, відбір лише молодих і пружних екземплярів без ознак псування.

28 листопада (субота) — Вихідний день для тихого полювання: прогулянка перевіреними ділянками листяного лісу в середині дня за плюсової температури.

29 листопада (неділя) — Завершення осіннього сезону: фінальний огляд найближчих посадок і валежнику перед початком календарної зими та заготівля врожаю.

Нагадування про безпеку: наприкінці листопада через холод і вологу плодові тіла грибів часто змінюють колір і форму, що ускладнює їх розпізнавання. Особливо обережно оглядайте опеньки, щоб не сплутати їх зі смертельно отруйною галериною облямованою, і кладіть до кошика лише ті гриби, у безпечності та свіжості яких ви впевнені на сто відсотків.

Читайте також:

Календар грибника на листопад 2026 року: що і коли краще збирати.

Календар винороба на листопад 2026: збір пізніх сортів та сезонні роботи.

Календар городника на листопад 2026 року: секрети та найкращі дні для робіт.

Календар рибалки на листопад 2026 року: особливості та найкращі дні для вилову.

Місячний календар на листопад 2026 року: несприятливі та позитивні дні.

Читай нас у