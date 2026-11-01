Календар грибника на листопад 2026 року: що і коли краще збирати

Листопад 2026 року визначається поєднанням пізньоосінніх погодних умов (нічних заморозків, вологих туманів і денних відлиг) та місячних фаз, які безпосередньо впливають на активність міцелію.

Період спадного Місяця та перших заморозків (1–9 листопада 2026 року)

У першій декаді місяця на тлі спадного Місяця та зниження температури ґрунт поступово остигає, проте у вологих низинах і лісах ще тримається врожай холодостійких видів.

1–5 листопада: Сприятливий період для відвідування листяних та мішаних лісів. У ці дні ефективно збирати гливи звичайні на старих стовбурах і пеньках, а також фіолетові рядовки на лісовій підстилці.

6–9 листопада: Період перед новолунням із посиленням нічних приморозків. Найкраще вирушати до соснових борів та піщаних узлісь за зеленушками і підзелененками, які добре захищені хвойним опадом.

Період нового Місяця та переходу до зимових видів (10–16 листопада 2026 року)

Молодик припадає на 10 листопада. У цей час ґрунтові гриби припиняють ріст, натомість активізуються дереворуйнівні гриби, здатні розвиватися за низьких температур.

10–13 листопада: Дні новолуння та початку зростального Місяця. Наземний збір припиняється. Це ідеальний час для перевірки старих вербових та тополевих пеньків, захаращених ярів і лісосмуг у пошуках перших колоній зимових опеньків (фламуліни).

14–16 листопада: Дні з невеликим денним потеплінням. Варто перевірити затінені ділянки мішаних лісів на наявність пізніх гігрофорів та залишків рядовок.

Період зростального Місяця та піку зимових опеньків (17–30 листопада 2026 року)

Зростальний Місяць (із повною фазою 24 листопада) приносить вологу та періодичні відлиги, що створює оптимальні умови для масового росту фламуліни.

17–23 листопада: Найпродуктивніший тиждень місяця для збору на деревині. Після денних відлиг на пеньках, повалених стовбурах листяних порід та вздовж лісових стежок масово з'являються зимові опеньки та пізні гливи.

24–30 листопада: Період після повні на тлі поступового завершення сезону. Збір залишків зимових опеньків у захищених від холодних вітрів місцях, глибоких ярах та паркових зонах, куди не дістано глибоке промерзання.

Особливості грибного сезону у листопаді

Упродовж першої половини листопада продовжують поодиноко плодоносити пізні осінні види, тоді як друга половина місяця закриває активний сезон, залишаючи простір лише для холодостійких грибів. Нічні заморозки загартовують гриби, завдяки чому вони не бувають червивими. Найкращі грибні місця варто шукати у захищених від вітрів мішаних та хвойних лісах, ярусах та поблизу старої деревини.

Основні види листопадового врожаю

Опеньки пізні та зимові (фламуліна) — ростуть на старих пеньках, повалених стовбурах листяних дерев та вздовж лісових стежок. Зимові опеньки ростуть за мінімальних плюсових температур і під час відлиг після перших снігів, утворюючи жовто-оранжеві колонії.

Гливи звичайні — трапляються на стовбурах живих та пошкоджених дерев (верб, тополь, дубів) у лісах і паркових зонах. Переносять похолодання та формують багатоярусні сростки з м'ясистими шапками.

Зеленушки та підзеленки — віддають перевагу сухим сосновим борам та піщаним ґрунтам. Ховаються в хвойному опаді або піску, зберігаючи міцну м'якоть після приморозків.

Фіолетові рядовки — населяють хвойні та мішані ліси, з'являючись рядами серед опалої хвої. Мають фіолетовий відтінок та приємний аромат.

Гігрофори пізні — ростуть у соснових лісах і з'являються пізньої осені. Відзначаються слизькою шапкою та щільною м'якоттю для маринування.

Правила збору та обробки врожаю

Збирати гриби у листопаді найкраще в середині дня, коли спадає ранковий морозець і пригріває сонце. Зрізати або викручувати гриб слід акуратно, не пошкоджуючи грибницю. Класти в кошик слід лише ті екземпляри, їстівність яких не викликає сумнівів. Не варто збирати перемерзлі чи крижані гриби, а також шукати врожай поблизу трас та промислових зон. Зібраний врожай потребує сортування, промивання та термічної обробки в день збору.

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