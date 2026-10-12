Календар магнітних бур на 12-18 жовтня 2026: коли треба бути обережним

У період із 12 по 18 жовтня 2026 року на Землі спостерігатиметься помірна геомагнітна активність із піковими коливаннями в середині тижня. За даними фахівців, потужних геомагнітних штормів у цей проміжок часу не прогнозується, проте метеочутливі люди можуть відчути незначний вплив геополя у дні підвищеної активності.

Найбільш відчутні геомагнітні коливання припадуть на 14 та 15 жовтня, коли Kp-індекс підвищиться до 4 балів, що відповідає активному геомагнітному полю. У ці дні можливе незначне погіршення самопочуття у людей із серцево-судинними захворюваннями та підвищеною чутливістю до змін космічної погоди.

Починаючи з 16 жовтня геомагнітна ситуація поступово стабілізується. Дні 12 та 13 жовтня супроводжуватимуться лише слабкими збуреннями, а 16 та 17 жовтня очікується повністю спокійний геомагнітний фон. Наприкінці тижня, 18 жовтня, можливі поодинокі незначні коливання, які не становитимуть загрози для загального самопочуття.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі — це збурення магнітного поля Землі, що виникають внаслідок взаємодії планети з потоками сонячного вітру. Коли на Сонці стаються потужні спалахи, у космічний простір викидається величезна кількість заряджених частинок, які досягають атмосфери протягом 1–3 днів. Взаємодія сонячної плазми з магнітною оболонкою Землі викликає коливання, тривалість яких може становити від кількох годин до декількох діб поспіль, та оцінюється за шкалою від 0 до 9 балів К-індексу (K-index) — це міжнародний показник, який вимірює рівень геомагнітної активності та потужність магнітних бур на Землі.

Показники від 0 до 2 балів відповідають абсолютно спокійному стану геомагнітного поля. Значення 3 та 4 бали свідчать про незначні або помірні збурення, які зазвичай залишаються непомітними для більшості людей і техніки.

Починаючи з 5 балів, фіксується геомагнітна буря (червоний рівень). Показники 5–6 балів вказують на помірний сонячний шторм, а рівні від 7 до 9 балів означають сильну, дуже сильну та екстремальну магнітну бурю.

Рекомендації під час магнітних бур

Під час магнітних бур варто контролювати тиск, тримаючи необхідні ліки під рукою за наявності гіпертонії чи серцево-судинних хвороб. Також слід зменшити навантаження, уникаючи у дні пікової активності важкої фізичної праці та стресів. Необхідно дотримуватися водного балансу, пити більше води та обмежувати вживання кави, енергетиків й алкоголю. Крім того, корисно бувати на свіжому повітрі, оскільки вечірні прогулянки допоможуть наситити кров киснем і полегшать засинання.

Джерело: Центр прогнозування космічної погоди США (NOAA SWPC).

Читайте також:

Календар городника на жовтень 2026: головні роботи на ділянці та підготовка до зими

Місячний календар на жовтень 2026 року: несприятливі та позитивні дні

Календар рибалки на жовтень 2026: де, як та на що ловити рибу восени

Календар грибника на жовтень 2026: особливості осіннього збору

Календар винороба на жовтень 2026: що і коли робити та з яких фруктів готувати вино

Церковний календар на жовтень 2026 року: повний список свят та постів

Читай нас у