Календар рибалки на 12–18 жовтня 2026 року: прогноз кльову та поради за днями

У період з 12 по 18 жовтня 2026 року прогнозується один із найсприятливіших і найпродуктивніших тижнів для осінньої риболовлі, оскільки Місяць перебуває у фазі активного зростання.

12 жовтня, у понеділок, кльов оцінюється як хороший, оскільки стабільний атмосферний тиск сприяє передбачуваній поведінці риби. У цей день на водоймах варто очікувати активності ляща, коропа, окуня та щуки, особливо в ранкові години.

13 жовтня, у вівторок, розпочинається головний осінній пік активності. Зростаючий Місяць створює чудові умови як для спінінгістів, так і для любителів фідера. Судака варто шукати на глибині, щуку біля корчів, а мирну рибу — на руслових ділянках.

14 жовтня, у середу, триває активне клювання, хоча ранкові холоди можуть дещо змістити час активного годування на денні години, коли вода прогріється. Перспективними залишаються ділянки з перепадами глибин та місця поблизу скупчень малька.

15 жовтня, у четвер, зберігається висока результативність риболовлі. Завдяки стабільним умовам та помірному осінньому холоданню води хижа риба демонструє чудовий апетит, що робить цей день ідеальним для спінінгової ловіння.

16 жовтня, у п'ятницю, перед першою чвертю Місяця відзначається дуже хороше клювання. Помірний західний вітер створює сприятливі умови для полювання на щуку, судака, окуня та жереха.

17 жовтня, у суботу, стабільний тиск та комфортна прохолодна вода розширюють часові рамки годування риби. Успішною буде ловля мирної риби на фідер та хижака на штучні приманки протягом усього дня.

18 жовтня, у неділю, в день першої чверті Місяця прогнозується стабільний кльов змішаних видів. Це чудовий вихідний день для риболовлі на коропа, щуку, судака та ляща за умови рівного барометра.

Читайте також:

Календар городника на жовтень 2026: головні роботи на ділянці та підготовка до зими

Місячний календар на жовтень 2026 року: несприятливі та позитивні дні

Календар рибалки на жовтень 2026: де, як та на що ловити рибу восени

Календар грибника на жовтень 2026: особливості осіннього збору

Календар винороба на жовтень 2026: що і коли робити та з яких фруктів готувати вино

Церковний календар на жовтень 2026 року: повний список свят та постів

Читай нас у