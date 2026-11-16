Календар рибалки на 16–22 листопада 2026: передзимова риболовля по холодній воді

У другій половині листопада риболовля в Україні переходить у передзимову фазу, коли водойми остаточно охолоджуються, а на мілководді вранці може з'являтися перша крижана заберега. Більшість мирної риби вже стоїть у зимувальних ямах і харчується вкрай обережно, натомість хижак продовжує активно полювати на глибині, накопичуючи запаси на зиму.

Загальний прогноз та особливості тижня

Період із 16 по 22 листопада відзначається стабільним зниженням температури повітря і води, регулярними нічними заморозками та високою прозорістю водойм. За таких умов риба стає максимально обережною й малорухливою, тому ключовими чинниками успіху стають точний пошук глибоких стоянок, делікатні оснастки та повільна подача приманки.

Головні правила та поради на цей тиждень

Плануйте виїзди на світлу частину доби з акцентом на обідні та пообідні години, коли активність риби помітно зростає порівняно з холодним ранком.

Використовуйте максимально тонкі флюорокарбонові повідці, мініатюрні гачки та темні, неяскраві суміші для підгодовування з додаванням кормового мотиля, щоб не відлякати рибу у прозорій воді.

Зменшуйте швидкість проводки та збільшуйте тривалість пауз на дні, віддаючи перевагу пасивним силіконовим приманкам, мандулам та глибоководним воблерам суспендерам.

Що і де ловити з 16 по 22 листопада

Хижа риба (щука, судак, окунь). Основний лов зосереджується на руслових бровках, виходах із глибоких ям і ділянках зі зворотною течією. Щука тримається поблизу скупчень білої риби на глибині та добре реагує на великий силікон або повільний твічинг воблерів. Судак концентрується на твердих донних аномаліях, корчах і перепадах глибин, де його ловлять класичним джигом або мандулою. Окунь тримається щільними зграями біля дна і найкраще відгукується на мікроджиг та відвідний повідець.

Мирна риба (плітка, лящ, густера). Успішний лов можливий переважно на річках із помірною течією на виходах із зимувальних ям. Для фідерної та поплавцевої риболовлі застосовують найчутливіші квівертипи, легкі годівниці та виключно тваринні наживки — одного-двох мотилів або дрібного опариша.

Календар рибалки по днях тижня на період із 16 по 22 листопада

16 листопада (понеділок) — Початок тижня, прохолодний ранок: пошук трофейної щуки на глибоких ділянках поблизу скупчень малька.

17 листопада (вівторок) — Висока вологість і туман: джиговий лов судака на руслових бровках і донних перепадах.

18 листопада (середа) — Стабільна прохолода: полювання на зграйного окуня за допомогою мікроджигу та відвідного повідця.

19 листопада (четвер) — Вітряний день: облов захищених від вітру глибоких заток і річкових стариць.

20 листопада (п'ятниця) — Нічні приморозки: делікатний фідерний лов плітки та густери на мотиля в обідні години.

21 листопада (субота) — Вихідний день на водоймі: комбінований спінінговий лов хижака з упором на повільні придонні проводки.

22 листопада (неділя) — Завершення тижня: підсумковий передзимовий виїзд та перевірка снастей перед початком зимового сезону.

Нагадування про безпеку: наприкінці листопада береги водойм і палуби човнів вкриваються памороззю та стають вкрай слизькими, а перебування у крижаній воді є смертельно небезпечним. Обов'язково використовуйте рятувальний жилет, теплий непродувний одяг і не виходьте на тонкий перший лід у затоках.

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