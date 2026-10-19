Календар рибалки на 19–25 жовтня 2026: прогноз та снасті на осіннього хижака

Остання декада жовтня — це золота пора для любителів спінінга та любителів глибоководної фідерної ловлі. Вода у водоймах суттєво охолоджується, через що дрібна риба остаточно залишає мілководдя та переміщується до руслових ям. Слідом за білою рибою підтягується й хижак, для якого цей період є піком осіннього жору.

Місячний календар та прогноз клювання по днях

На тиждень із 19 по 25 жовтня припадає завершальна фаза зростаючого Місяця, яка плавно переходить у наближення до повні (26 жовтня). Активність риби протягом тижня буде суттєво змінюватися.

19–20 жовтня (Понеділок – Вівторок). Період відносно стабільного та хорошого клювання. Зростаючий Місяць створює сприятливі умови для полювання на щуку та окуня. У ці дні варто приділити увагу середовищу поблизу брівок, перепадів глибин і затопленого коряжника.

21–22 жовтня (Середа – Четвер). Прогнозується тимчасове спадання активності риби (слабкий кльов). Вплив фази Місяця робить поведінку хижака та мирної риби млявою. Покльовки можуть бути поодинокими й обережними, тому знадобиться максимальна делікатність у подачі приманки та уповільнення проводки.

23–25 жовтня (П’ятниця – Неділя). Дні перед повнею вважаються найменш сприятливими за місячним календарем. Клювання може стати вкрай нестабільним. Проте у ранкові та вечірні сутінки залишається шанс на короткочасні виходи судака та великого окуня на руслових ділянках.

Особливості риболовлі за видами риби

Щука: Наприкінці жовтня щука віддає перевагу великим приманкам. У цей період чудово працюють коливні блешні, важкий силікон на джиг-голівках та воблери класу «мінноу» з заглибленням від 2,5 до 4 метрів. Проводка має бути максимально повільною з тривалими паузами.

Судак: Головний об'єкт полювання на глибоких руслових брівках та ямах. Основним методом залишається класичний джиг. Використовуйте вузькі силіконові приманки (слаги, твістери та віброхвости) у темних або природних кольорах.

Окунь: Смугастий хижак збивається у великі зграї поблизу звалів та затоплених дерев. Ефективними будуть рознесені оснастки — відвідний повідець або кароліна, а також джиг-риг із невеликими ракоподібними приманками.

Лящ та біла риба: Прихильникам фідерної ловлі варто шукати мирну рибу виключно на руслових ямах та глибоких ділянках річок. Підгодовування має бути дрібнофракційним, дрібним за об'ємом і без різких ароматизаторів. У якості насадки найкраще працюють мотиль та опариш.

Головні поради для вдалого виходу на воду

Слідкуйте за тиском: Восени різкі коливання барометра впливають на рибу значно сильніше, ніж фази Місяця. Найкращий час для виходу — дні з тривалим і стабільним атмосферним тиском.

Не затримуйтесь на одному місці: Якщо протягом 30–40 хвилин на перспективній точці немає жодного контакту з рибою, активніше змінюйте локацію або горизонтальний шар проводки.

Темп проводки: Зі зниженням температури води риба економить енергію, тому надто швидкі та агресивні анімації приманок знижують кількість ефективних клювань.

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