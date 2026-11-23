Календар рибалки на 23–29 листопада 2026: завершення сезону відкритої води
В останній тиждень листопада риболовля в Україні входить у фінальну фазу осіннього сезону напередодні календарної зими. Вода у річках і водосховищах досягає мінімальних температур, у тихих затоках і на мілководді частішають льодові забереги, тож основна активність зосереджується на глибоких ділянках водойм, де тримається хижак і зграї зимової риби.
Загальний прогноз та особливості тижня
Період із 23 по 29 листопада характеризується нестійкою передзимовою погодою з нічними заморозками, холодною мрякою, мокрим снігом та періодичними поривами вітру. Через низьку температуру води обмін речовин у риби суттєво сповільнюється, тому для результативного лову потрібні точкове знання рельєфу дна, надделікатні оснастки та максимально повільна анімація приманок.
Головні правила та поради на цей тиждень
- Вирушайте на водойму ближче до середини дня та залишайтеся до сутінків, коли хижак демонструє найвищу харчову активність.
- Застосовуйте тонкі флюорокарбонові повідці, мінімальну огрузку під конкретну течію та дрібні тваринні насадки, оскільки в холодній прозорій воді риба насторожено ставиться до грубих снастей.
- Робіть тривалі паузи під час придонної проводки, використовуючи пасивний силікон, поролонові рибки, мандули та глибоководні воблери з нейтральною плавучістю.
Що і де ловити з 23 по 29 листопада
Хижа риба (щука, судак, окунь, минь). Головні перспективи тижня пов’язані з ловом хижої риби на руслових бровках, входах і виходах із зимувальних ям, а також поблизу затоплених корчів. Щука супроводжує косяки білої риби на глибині та бере переважно на повільних придонних проводках. Судак тримається на твердих ділянках дна з перепадами глибин, де ефективно працюють джиг і мандула. Окунь збивається у щільні придонні зграї та найкраще реагує на мікроджиг або відвідний повідець, а в темний час доби на кам’янистих ділянках річок активізується минь.
Мирна риба (плітка, лящ, густера). Кльов мирної риби стає локальним і відбувається переважно на річках із помірною течією на нижніх межах руслових схилів. Для лову використовують тонкі фідери з чутливими вершинками, низькокалорійну темну прикормку та одного-двох мотилів на мініатюрному гачку.
Календар рибалки по днях тижня на період із 23 по 29 листопада
23 листопада (понеділок) — Початок тижня, волога та прохолодна погода: пошук щуки на глибинних бровках поруч зі скупченнями кормової риби.
24 листопада (вівторок) — Хмарно, денна відлига: джиговий лов судака на руслових схилах, ямах і твердих донних аномаліях.
25 листопада (середа) — Свіжий вітер і зниження температури: риболовля у захищених від вітру глибоких затоках і на ділянках зі зворотною течією.
26 листопада (четвер) — Помірна прохолода без сильних морозів: облов придонних ділянок мікроджигом і відвідним повідцем у пошуках зграйного окуня.
27 листопада (п’ятниця) — Нічні приморозки: делікатний фідерний лов плітки та густери на мотиля в обідні години.
28 листопада (субота) — Вихідний день на водоймі: повноцінний спінінговий виїзд із акцентoм на повільну придонну проводку та вечірній вихід хижака.
29 листопада (неділя) — Завершення осіннього сезону: фінальна риболовля по відкритій воді напередодні зими та підготовка зимових снастей.
Нагадування про безпеку: наприкінці листопада на мілководді та в затоках може з’являтися перший тонкий лід, який не витримує ваги людини. Не виходьте на кригу, будьте обережні на вкритих памороззю берегах і плитах, обов’язково вдягайте рятувальний жилет під час виходу на воду з човна та обирайте теплий вітрозахисний одяг.
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