В останній тиждень листопада риболовля в Україні входить у фінальну фазу осіннього сезону напередодні календарної зими. Вода у річках і водосховищах досягає мінімальних температур, у тихих затоках і на мілководді частішають льодові забереги, тож основна активність зосереджується на глибоких ділянках водойм, де тримається хижак і зграї зимової риби.

Загальний прогноз та особливості тижня

Період із 23 по 29 листопада характеризується нестійкою передзимовою погодою з нічними заморозками, холодною мрякою, мокрим снігом та періодичними поривами вітру. Через низьку температуру води обмін речовин у риби суттєво сповільнюється, тому для результативного лову потрібні точкове знання рельєфу дна, надделікатні оснастки та максимально повільна анімація приманок.

Головні правила та поради на цей тиждень

Вирушайте на водойму ближче до середини дня та залишайтеся до сутінків, коли хижак демонструє найвищу харчову активність.

Застосовуйте тонкі флюорокарбонові повідці, мінімальну огрузку під конкретну течію та дрібні тваринні насадки, оскільки в холодній прозорій воді риба насторожено ставиться до грубих снастей.

Робіть тривалі паузи під час придонної проводки, використовуючи пасивний силікон, поролонові рибки, мандули та глибоководні воблери з нейтральною плавучістю.

Що і де ловити з 23 по 29 листопада

Хижа риба (щука, судак, окунь, минь). Головні перспективи тижня пов’язані з ловом хижої риби на руслових бровках, входах і виходах із зимувальних ям, а також поблизу затоплених корчів. Щука супроводжує косяки білої риби на глибині та бере переважно на повільних придонних проводках. Судак тримається на твердих ділянках дна з перепадами глибин, де ефективно працюють джиг і мандула. Окунь збивається у щільні придонні зграї та найкраще реагує на мікроджиг або відвідний повідець, а в темний час доби на кам’янистих ділянках річок активізується минь.

Мирна риба (плітка, лящ, густера). Кльов мирної риби стає локальним і відбувається переважно на річках із помірною течією на нижніх межах руслових схилів. Для лову використовують тонкі фідери з чутливими вершинками, низькокалорійну темну прикормку та одного-двох мотилів на мініатюрному гачку.

Календар рибалки по днях тижня на період із 23 по 29 листопада

23 листопада (понеділок) — Початок тижня, волога та прохолодна погода: пошук щуки на глибинних бровках поруч зі скупченнями кормової риби.

24 листопада (вівторок) — Хмарно, денна відлига: джиговий лов судака на руслових схилах, ямах і твердих донних аномаліях.

25 листопада (середа) — Свіжий вітер і зниження температури: риболовля у захищених від вітру глибоких затоках і на ділянках зі зворотною течією.

26 листопада (четвер) — Помірна прохолода без сильних морозів: облов придонних ділянок мікроджигом і відвідним повідцем у пошуках зграйного окуня.

27 листопада (п’ятниця) — Нічні приморозки: делікатний фідерний лов плітки та густери на мотиля в обідні години.

28 листопада (субота) — Вихідний день на водоймі: повноцінний спінінговий виїзд із акцентoм на повільну придонну проводку та вечірній вихід хижака.

29 листопада (неділя) — Завершення осіннього сезону: фінальна риболовля по відкритій воді напередодні зими та підготовка зимових снастей.

Нагадування про безпеку: наприкінці листопада на мілководді та в затоках може з’являтися перший тонкий лід, який не витримує ваги людини. Не виходьте на кригу, будьте обережні на вкритих памороззю берегах і плитах, обов’язково вдягайте рятувальний жилет під час виходу на воду з човна та обирайте теплий вітрозахисний одяг.

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