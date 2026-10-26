Календар рибалки на 26 жовтня — 1 листопада 2026: поради рибалкам

Наприкінці жовтня рибальський сезон в Україні переходить у фазу пізньої осені. У цей час вода стрімко остигає, а мирна риба поступово мігрує до зимових ям та знижує свою активність. Натомість хижак починає так званий осінній жор, намагаючись накопичити жирові запаси перед зимою.

Загальний прогноз та особливості тижня



Період із 26 жовтня по 1 листопада характеризується ранковими туманами, низькими нічними температурами та стабільним охолодженням водойм. Рівень води переважно стабільний, а прозорість зростає, що вимагає від рибалок більш делікатних снастей.



Головні правила та поради на цей тиждень:



Обирайте правильний час: мирна риба найкраще клює в обідні години, коли вода дещо прогрівається під слабким сонцем, тоді як хижака можна успішно ловити з самого ранку і до вечора.

Використовуйте тваринні насадки: для мирної риби тепер критично важливі мотиль, опариш та черв'як.

Експериментуйте з проводкою: при лові хижака на спінінг робіть довші паузи, оскільки через холодну воду риба менш активна і не женеться за швидкою здобиччю.



Що і де ловити з 26 жовтня по 1 листопада



1. Хижа риба (щука, окунь, судак)



Це найкращий час для спінінгістів. Щука активно полює на мілководдях біля очерету та на брівках, готуючись до нересту взимку. Для її лову використовують великі силіконові приманки, блешні та воблери з повільною грою. Окунь збирається у зграї на глибших ділянках, де його успішно ловлять на мікроджиг та відвідний поводок. Судак стає більш обережним, але трапляється на глибоководних брівках та русслових ямах.



2. Мирна риба (плітка, лящ, карась)



Мирна риба відчутно зменшує свою активність, проте на фідер та поплавкову вудку ще можна зловити непоганого ляща, плітку чи красноперку. Головна умова успіху — мінімальна кількість підгодовування, щоб не перенаситити рибу в холодній воді, та використання делікатних гачків і тонких волосіней.



Календар рибалки по днях тижня

26 жовтня (понеділок) — Початок тижня, стабільний тиск: сприятливий день для лову щуки та окуня на спінінг з човна або берега.

(понеділок) — Початок тижня, стабільний тиск: сприятливий день для лову щуки та окуня на спінінг з човна або берега. 27 жовтня (вівторок) — Ранковий туман і прохолода: активність хижака на глибших ділянках водойм, результативний пошук судака на брівках.

(вівторок) — Ранковий туман і прохолода: активність хижака на глибших ділянках водойм, результативний пошук судака на брівках. 28 жовтня (середа) — Хмарна погода з помірним вітром: вдалий день для лову мирної риби (плітки та підлящика) на фідер з використанням мотиля.

(середа) — Хмарна погода з помірним вітром: вдалий день для лову мирної риби (плітки та підлящика) на фідер з використанням мотиля. 29 жовтня (четвер) — Зниження температури повітря: добрий час для полювання на велику щуку на закоряжених ділянках та біля стінок очерету.

(четвер) — Зниження температури повітря: добрий час для полювання на велику щуку на закоряжених ділянках та біля стінок очерету. 30 жовтня (п'ятниця) — Перед вихідними, стабільний ківр: активне клювання окуня на мікроджиг у затоках та на плесах зі слабкою течією.

(п'ятниця) — Перед вихідними, стабільний ківр: активне клювання окуня на мікроджиг у затоках та на плесах зі слабкою течією. 31 жовтня (субота) — Вихідний день, сонячні прояснення вдень: чудові умови для берегового спінінгування та виїзду на мирну рибу в обідні години.

(субота) — Вихідний день, сонячні прояснення вдень: чудові умови для берегового спінінгування та виїзду на мирну рибу в обідні години. 1 листопада (неділя) — Завершення тижня: підбиття підсумків місяця, закриття активного осіннього сезону по відкритій воді на улюблених річках та озері.

Важливо: Осінній риболовний сезон на відкритій воді вимагає підвищеної обережності. Через ранкові приморозки мостки та береги можуть бути слизькими, а температура води вже небезпечна для купання, тому завжди майте при собі засоби безпеки та одягайтеся тепліше.

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