Календар рибалки на 9–15 листопада 2026: особливості лову пізньої осені

У середині листопада рибальський сезон в Україні повністю вступає в фазу глибокої осені. Вода у водоймах стає холодною та прозорою, мирна риба майже повністю зосереджується в зимувальних ямах, мінімізуючи пересування. Водночас хижа риба продовжує тримати високу активність, зберігаючи шанси на успішний лов при правильному виборі снастей та приманок.

Загальний прогноз та особливості тижня

Період із 9 по 15 листопада характеризується стійким зниженням температури води, частими ранковими туманами та можливими заморозками. Висока прозорість водойм вимагає використання найтонших волосіней та непомітних монтажів.

Головні правила та поради на цей тиждень

Обирайте правильний час, оскільки виходи мирної риби та хижака зміщуються на середуну дня, коли вода трохи прогрівається під осіннім сонцем.

Використовуйте дрібні тваринні насадки, зокрема мотиль та опариш, повністю виключаючи важкі рослинні принади.

Застосовуйте надповільну проводку при лові спінінгом із тривалими паузами, адже пасивна у холодній воді риба не реагує на різкі та швидкі рухи приманки.

Що і де ловити з 9 по 15 листопада

Хижа риба (щука, окунь, судак). Спінінг залишається головною снастю тижня. Щука утримується поблизу глибоких бровок та закритих від вітру заток, де її ловлять на великий силікон із мінімальним завантаженням. Окунь остаточно збивається у щільні зграї на руслових ділянках і добре відгукується на мікроджиг та їстівну гуму. Судак концентрується виключно на найглибших ділянках річок та кар'єрів.

Мирна риба (плітка, лящ). Шанси на лов мирної риби зберігаються на глибоководних ділянках річок із повільною течією. Для успішного лову на фідер використовують дрібнофракційне прикормлювання без ароматизаторів, додаючи кормовий мотиль, а також застосовують делікатні гачки й тонкі флюорокарбонові поводки.

Календар рибалки по днях тижня

9 листопада (понеділок) — Початок тижня, висока прозорість води: огляд глибоких бровок та заток у пошуках щуки на спінінг.

10 листопада (вівторок) — Ранковий туман: акцент на лов окуня мікроджигом у прибережних ямах та біля гідроспоруд.

11 листопада (середа) — Хмарна погода: точковий лов ляща та плітки на фідер із застосуванням мотиля на руслових ділянках.

12 листопада (четвер) — Прохолодний вітер: полювання на судака на глибоких руслових ямах із використанням силіконових приманок.

13 листопада (п'ятниця) — Зниження температури: повільна пасивна проводка приманок для лову щуки в закоряжених місцях.

14 листопада (субота) — Вихідний день, денне прогрівання: сприятливий час для берегової риболовлі та пошуку зграйного окуня.

15 листопада (неділя) — Завершення тижня: підбиття підсумків пізньоосіннього лову та фінальні виїзди на водойми до настання стійких морозів.

Нагадування про безпеку: Осінній риболовний сезон вимагає суворого дотримання правил безпеки на воді. Слизькі від приморозків береги та низька температура води становлять підвищену небезпеку, тому необхідно використовувати рятувальні засоби та обирати відповідне тепле екіпірування.

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