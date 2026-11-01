Календар рибалки на листопад 2026 року: особливості та найкращі дні для вилову

Листопад 2026 року визначається зниженням температури води, першими приморозками та зміною місячних фаз, що позначається на активності підводних мешканців. Осіннє охолодження змушує дрібницю скочуватися на глибокі зимувальні ями, а за нею прямують хижаки.

Період спадного Місяця та високої активності хижака (1–9 листопада 2026 року)

Перша декада характеризується поступовим охолодженням води та тривалим передзимовим жором щуки й судака.

1–4 листопада : Сприятливий період для ловлі щуки та великого окуня на спінінг. Найкраще шукати рибу на руслових бровках, перепадах глибин та біля залишків водної рослинності, використовуючи силікон, коливальні блешні або живець.

: Сприятливий період для ловлі щуки та великого окуня на спінінг. Найкраще шукати рибу на руслових бровках, перепадах глибин та біля залишків водної рослинності, використовуючи силікон, коливальні блешні або живець. 5–9 листопада: Дні перед новолунням, коли активність мирної риби мінімальна, проте судак активно виходить на глибоководні піщані коси у вечірній та нічний час. Ефективні джиг та важкі блешні.

Період новолуння та переходу на зимовий режим (10–16 листопада 2026 року)

Молодик припадає на 10 листопада. У цей час підводні мешканці знижують активність через зміну тиску та освітленості.

10–12 листопада : Дні новолуння. Покльовки поодинокі. Найкраще присвятити цей час риболовлі на миня, який активізується саме в холодну, похмуру погоду на донні снасті з насадкою з виповзка чи шматочків риби.

: Дні новолуння. Покльовки поодинокі. Найкраще присвятити цей час риболовлі на миня, який активізується саме в холодну, похмуру погоду на донні снасті з насадкою з виповзка чи шматочків риби. 13–16 листопада: Початок росту Місяця. Поступове відновлення концентрованої ловлі ляща та плотви на фідер у глибоких ямах із обов'язковим додаванням у прикормку мотиля та опариша.

Період зростаючого Місяця та піку осіннього жору (17–30 листопада 2026 року)

Зростальний Місяць (повня 24 листопада) приносить дні з відлигами, що провокує сплеск активності як хижої, так і мирної риби на глибині.

17–23 листопада : Найпродуктивніший період місяця для спінінгістів та фідерістів. Щука, судак та великий окунь активно реагують на глибоководний джиг, а лящ і густера збираються у щільні зграї в зимових ямах.

: Найпродуктивніший період місяця для спінінгістів та фідерістів. Щука, судак та великий окунь активно реагують на глибоководний джиг, а лящ і густера збираються у щільні зграї в зимових ямах. 24–30 листопада: Дні після повні та завершення місяця. По поступовому промерзанню мілководь варто орієнтуватися на ловлю миня вночі та трофейного судака на руслових ділянках великих річок.

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