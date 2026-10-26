Календар садівника і городника на 26 жовтня — 1 листопада 2026: посадки та осінні роботи

Наприкінці жовтня садові та городні роботи в Україні переходять у фінальну фазу перед настанням зимових холодів. Основні зусилля у цей період спрямовані на остаточне прибирання врожаю пізніх культур, захист багаторічників від заморозків, підготовку ґрунту до зими та посадку озимих культур.

Загальний прогноз та особливості тижня

Період із 26 жовтня по 1 листопада відзначається прохолодною погодою, ранковими туманами та першими приморозками на ґрунті. Це найкращий час для завершення основних польових та садибних справ.

Головні поради на цей тиждень:

Захистіть теплолюбні рослини: завершіть укриття чутливих кущів та багаторічників, які можуть постраждати від нічних знижень температури.

Підготуйте сад до зими: проведіть вологозаряковий полив дерев і кущів, якщо осінь була сухою, та замульчуйте пристовбурові кола.

Приберіть залишки рослинності: ретельно очистіть грядки від бур'янів та падалиці, щоб запобігти поширенню хвороб і шкідників.

Основні роботи в саду та на городі

1. Роботи в саду (дерева та кущі)

Триває збір та дозаривання останніх зимових сортів яблук і груш (якщо вони залишилися на гілках). Проводиться санітарна обрізка ягідних кущів (смородини, агрусу, малини) після опадання листя. У молодих саджанців та чутливих сортів готують основу до зимового утеплення. Також час білити стовбури дорослих дерев для захисту від шкідників та сонячних опіків.

2. Роботи на городі та грядках

Триває посадка озимого часнику та цибулі-сіянки на зиму. Грядки після збору врожаю очищують, перекопують з внесенням органічних чи мінеральних добрив. Проводиться збір коренеплодів, що залишилися (пізньої капусти, кореневої петрушки та селери), та закладка їх на зимове зберігання у підвали.

Календар садівника і городника по днях тижня

* 26 жовтня (понеділок) — Початок тижня, сприятливий день для прибирання рослинних залишків на городі та знищення бур'янів.

* 27 жовтня (вівторок) — Осінні тумани та вологість: вдалий час для посадки озимого часнику та підзимової цибулі.

* 28 жовтня (середа) — Прохолодна погода: проведення вологозарякового поливу плодово-ягідних дерев та чагарників.

* 29 жовтня (четвер) — Зниження нічних температур: укриття теплолюбних багаторічників і підготовка матеріалів для мульчування.

* 30 жовтня (п'ятниця) — Перед вихідними: санітарна обрізка та очищення ягідних кущів, збір останніх коренеплодів.

* 31 жовтня (субота) — Вихідний день, сонячні прояснення: перекопування грядок під зиму, внесення добрив у ґрунт.

* 1 листопада (неділя) — Завершення тижня: підбиття підсумків садово-городнього сезону, білення стовбурів дерев.

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