Календар винороба на листопад 2026: збір пізніх сортів та сезонні роботи

Листопад — підсумковий і надзвичайно відповідальний місяць у річному циклі винороба. Це час завершення збору пізніх та винних сортів винограду, пізніх яблук, айви та айвово-яблучних міксів, а також переходу від активної фази бродіння до освітлення, стабілізації та закладання молодих вин на тихе визрівання. Зниження температури та осінні заморозки створюють особливі умови для роботи у винному льоху й на винограднику.

Листопадовий період вимагає від винороба максимальної уважності, адже саме зараз формуються майбутній букет, прозорість і баланс молодого вина. Дотримання температурного режиму, вчасне знімання з осаду та належна підготовка лози до зими є запорукою отримання якісного напою нового врожаю.

Особливості виноробства у листопаді

Упродовж листопада здійснюють збір пізніх технічних сортів винограду, стійких до приморозків, а також підв'ялених ягід для створення десертних і крижаних вин (Icewine). Головне завдання цього періоду — контролювати завершення тихого бродіння, своєчасно проводити знімання виноматеріалу з дріжджового осаду та забезпечити герметичність ємностей для захисту від окиснення.

Календар винороба у листопаді охоплює не лише виноград, адже це період переробки пізніх яблук і айви для виготовлення сидрів та ароматичних плодово-ягідних вин. Регулювання температури в підвалі, обробка тари й консервація обладнання суттєво впливають на збереження винної колекції.

Основні види листопадових робіт винороба:

1. Збір пізнього врожаю та крижаного винограду — ручне збирання грон після перших заморозків для створення насичених та десертних вин.

2. Контроль тихого бродіння — вимірювання щільності та цукристості сусла, підтримка оптимальної температури у підвалі для завершення ферментації.

3. Перше знімання з осаду (декантація) — переливання молодого вина з дріжджового осаду для запобігання появі гіркоти та неприємного запаху.

4. Освітлення та стабілізація — обробка виноматеріалу бентонітом чи іншими сорбентами для випадання винного каменя та надання прозорості.

5. Осінній догляд за виноградником — обрізка лози, обробка від шкідників, внесення добрив та укриття теплолюбних сортів на зиму.

6. Санітарна обробка та консервація — миття й дезінфекція пресів, дробарок і чанів, обкурювання дубових бочок сіркою перед зимовим зберіганням.

1 – 5 листопада: Підготовка та пізні плоди. Збір останніх пізніх яблук, айви та айвово-яблучних міксів для закладання осінніх сидрів. Контроль температури в підвалі та перевірка ємностей перед переливанням молодих вин вересневого збору.

6 – 12 листопада: Збір пізніх сортів винограду. Збирання винних сортів, що залишалися для накопичення цукру (Каберне Совіньйон, Одеський чорний, Ркацителі). Дроблення, м'яке пресування та запуск тихого бродіння на холоді.

13 – 20 листопада: Знімання з осаду та освітлення. Проведення першого знімання з грубого дріжджового осаду для вин першої хвилі. Переливання молодого вина в чисті дубові бочки або ємності з нержавіючої сталі, додавання метабісульфіту калію для стабілізації.

21 – 25 листопада: Догляд за виноградником. Після перших стійких заморозок проводять підрізання лози, формувальне обрізання та укриття теплолюбних і молодих кущів винограду ґрунтом чи спеціальним матеріалом.

26 – 30 листопада: Фінальне доливання та консервація. Доливання бочок із винами минулих років і молодим вином доверху для виключення контакту з повітрям. Дезінфекція обладнання, обкурювання порожніх бочок сірчаними ґнотами та підготовка підвалу до зимового режиму.

Завершення активної фази врожаю вимагає особливої уваги до витриманих вин. У листопаді винороб ретельно оглядає шви дубових бочок, підтримує рівень вологості на рівні 75–85% та контролює відсутність сторонніх запахів у сховищі.

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