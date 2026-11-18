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Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть боєприпаси, до 1,6 млн набоїв калібру 20 мм, оптико-електронні системи для протиповітряної оборони, зимове спорядження та сухпайки. Про нову підтримку оголосив міністр національної оборони Канади Девід Дж. МакГінті під час засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі.

«Міністр національної оборони Девід Дж. МакГінті взяв участь у 37-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у Брюсселі, де ще раз підтвердив відданість Канади підтримці України в її обороні проти триваючої агресії Росії», – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі МакГінті наголосив на необхідності подальшої координації дій союзників і партнерів для забезпечення України військовою допомогою. За його словами, важливо оперативно реагувати на зміну оборонних потреб української сторони в умовах посилення загроз і продовжувати постачання найбільш необхідного озброєння.

Однією з найбільших складових нового пакета стануть 45 млн доларів на підтримку чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів. Завдяки цьому загальний обсяг зобов'язань Оттави в межах цієї програми перевищить 500 млн доларів.

Кошти спрямують на придбання пріоритетних артилерійських снарядів збільшеної дальності та критично важливих засобів протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про ракети AIM-7, R-73 та R-27, які допоможуть захищати українські міста від російських повітряних атак.

Також військова допомога передбачає:

До 1,6 млн набоїв калібру 20 мм із запасів Збройних сил Канади. Їх використовуватимуть для протидії ударним безпілотникам типу «Шахед», захисту критичної інфраструктури та позицій на передовій.

80 млн доларів на оптико-електронні системи MX-15D виробництва канадської компанії WESCAM. Обладнання має посилити ініціативи протиповітряної оборони під керівництвом США та допомогти Україні відбивати ракетні й дронові атаки.

30 млн доларів на зимовий одяг і спорядження для українських військових. До переліку входять вологозахисне взуття, зимові куртки, термобілизна, спальні та бівачні мішки. Це допоможе військовослужбовцям діяти в холодних і вологих умовах та підтримувати бойову ефективність.

Близько 250 тисяч індивідуальних сухпайків для підрозділів, які виконують завдання там, де немає можливості регулярно отримувати харчування.

У Міністерстві оборони Канади наголосили, що нова допомога має задовольнити першочергові оперативні потреби української армії.

«Ці пожертви допоможуть задовольнити пріоритетні оперативні потреби України шляхом зміцнення її потенціалу протиповітряної оборони, сприяння проведенню військових операцій та підтримки особового складу, розгорнутого в складних польових умовах», – зазначили у відомстві.

У канадському оборонному відомстві також повідомили, що з лютого 2022 року Канада виділила Україні понад 8,5 млрд доларів військової допомоги.

Загальний обсяг підтримки України з боку Оттави від початку повномасштабного вторгнення Росії становить майже 25,5 млрд доларів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони Канади.

Крім того, Іспанія виділить Україні 437 млн євро на військову підтримку. Про новий пакет допомоги повідомив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Європейський Союз разом з Україною розпочав підготовку зимового пакета підтримки на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Серед необхідного обладнання – генератори, зарядні станції та автобуси, а також сторони обговорюють допомогу з будівництвом мостів і переправ через Дніпро, повідомив 16 листопада прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

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