Канал Newsmax Ukraine розпочав тестове мовлення

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Новий телеканал Newsmax Ukraine станом на 2 листопада розпочав тестове мовлення. Про його запуск напередодні повідомила у Facebook генеральна продюсерка каналу Людмила Немиря.

«2 листопада, о 9.00 ми розпочинаємо тестове мовлення Newsmax Ukraine», — написала Немиря, додавши, що за цим стоїть «тривала і складна командна робота».

Як повідомлялося, 9 лютого американський новинний телеканал Newsmax оголосив про запуск Newsmax Ukraine, який базуватиметься в Києві та вироблятиме оригінальний місцевий і регіональний контент для аудиторій в Україні, Східній Європі та ширшому регіоні.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення 28 травня зареєструвала ТОВ «ТРК «Ньюсмакс Україна».

Генеральна продюсерка каналу розповіла, що канал працюватиме і на українську, і на американську аудиторії. За її словами, ефіри перекладатимуться англійською, будуть спільні ефіри, наприклад, американські політики з українськими.

За даними видання «Детектор медіа», засновники каналу — польське ТОВ «Варзар» латвійця Романа Варламовса (частка 85%) та Людмила Немиря (частка 15%).

Джерело: Людмила Немиря

Раніше Newsmax оголосив про запуск українського телеканалу навесні 2026 року.

Нагадаємо, американський телеканал закриває популярне шоу через критику Трампа.

Також телеканал «Рада» зупинив мовлення на тлі проблем із продакшном.

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