Капуста, картопля та огірки дешевшають: що відбувається з цінами в Україні

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В Україні продовжує знижуватися вартість білоголової капусти, водночас помідори знову подорожчали. За останній тиждень також подешевшали картопля, огірки та низка інших овочів. Ціни на фрукти змінювалися по-різному: одні позиції стали дешевшими, інші — дор

Минулого тижня зміни на ринку були нерівномірними. Збільшення пропозиції білоголової капусти супроводжувалося зниженням цін. Водночас помідори продовжили дорожчати.

Які овочі дешевшають, а які дорожчають

За тиждень із 9 до 16 жовтня ціни на білоголову капусту знизилися з 17-20 до 16-18 гривень за кілограм. Картопля подешевшала з 11-14 до 10-13 гривень, а огірки - з 50-65 до 40-60 гривень за кілог

Помідори, навпаки, подорожчали. Якщо тижнем раніше їх продавали по 55-65 гривень за кілограм, то 16 жовтня ціни становили 55-75 гривень.

Також подешевшали кабачки - з 30-35 до 25-30 гривень за кілограм, баклажани - з 45-60 до 40-55 гривень. Ціна цвітної капусти знизилася з 50-60 до 40-50 гривень за кілограм, а діапазон цін на солодкий перець звузився з 30-65 до 45-60 гривень.

Водночас ціни на деякі овочі залишилися незмінними. Буряк коштував 13-15 гривень за кілограм, пекінська капуста - 30-35 гривень, редиска - 45-50 гривень, часник - 70-180 гривень.

Серед зелені подорожчала зелена цибуля: з 60-100 до 115-125 гривень за кілограм. Натомість кріп подешевшав зі 175-185 до 155-165 гривень, петрушка - зі 125-135 до 115-125 гривень, а салат - зі 100-120 до 80-100 гривень за кілограм.

Що відбувається з цінами на фрукти та ягоди

У фруктовому сегменті за кількістю пропозицій лідирують яблука. Продавців цього фрукта побільшало. Також учасники платформи часто пропонували виноград і гранати, а продажі хурми з Узбекистану знову активізувалися. Груша вибула зі списку товарів, які продавали найчастіше.

За тиждень виноград подорожчав: ціни зросли з 50-110 до 75-180 гривень за кілограм. Дині також додали в ціні - з 35-50 до 35-60 гривень. Банани подорожчали з 65-70 до 70-75 гривень за кілограм.

Водночас гранати подешевшали зі 190-250 до 140-170 гривень за кілограм. Ціни на лимони знизилися з 70-95 до 70-85 гривень, а на ківі - зі 140-160 до 130-150 гривень.

Також змінилися цінові діапазони деяких фруктів. Зокрема груші пропонували по 35-90 гривень за кілограм проти 40-80 гривень тижнем раніше, а сливи - по 35-75 гривень проти 50-65 гривень.

Діапазон цін на малину звузився з 220-370 до 250-270 гривень за кілограм, на нектарини - з 90-140 до 100-120 гривень, а на апельсини - з 60-120 до 85-110 гривень.

Про це повідомляється з посиланням на дані EastFruit.

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