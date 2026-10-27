Карпати засипало снігом, на горі Піп Іван температура опустилася до -4°C

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Високогір’я Українських Карпат уранці 27 жовтня засипало снігом. На горі Піп Іван Чорногірський зафіксували мороз, туман і сильний вітер. Сніг також випадає на гірськолижному курорті Драгобрат.

Уранці 27 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський, одній із найвищих вершин Українських Карпат, спостерігали хмарну погоду та туман. Гора розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Температура повітря опустилася до -4°C, а північно-східний вітер сягав 17 м/с.

«Температура повітря -4°С. Випало небагато снігу», — повідомили гірські рятувальники Прикарпаття.

Про снігопад повідомляють також із Драгобрату — найвисокогірнішого гірськолижного курорту України, розташованого в Українських Карпатах.

Погодні умови у високогір’ї можуть швидко змінюватися, тому під час планування походів варто враховувати мороз, туман, сильний вітер і можливе погіршення видимості.

Про це повідомляють гірські рятувальники Прикарпаття та користувачі соціальних мереж.

Нагадаємо, на вершині гори Піп Іван Чорногірський у Карпатах 13 жовтня зафіксовано зимові погодні умови зі сніговим покривом та мінусовою температурою. Погода у високогір'ї стрімко погіршилася, спостерігається щільна хмарність і суттєве обмеження видимості.

В Україні у вівторок, 27 жовтня, очікується хмарна погода з проясненнями. Дощі дістануться південно-західної частини країни, а також йтимуть уночі в західних областях, тоді як на решті території істотних опадів не передбачається.

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