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У Карпатах сформувався сніговий покрив заввишки майже 40 сантиметрів. Зокрема, на полонині Пожижевська його середня висота становить 37 см.

«На полонині Пожижевська середній покрив снігу сягає 37 см. У передгір’ї Карпат – 5-6 см, на рівнинній території до 3 см», – зазначила Атаманюк.

Вона зауважила, що на гірських хребтах сніговий покрив може бути більшим, ніж на полонинах.

В останні вихідні листопада в області очікують на антициклон, який принесе холодне повітря і посилення морозу до -15. Сніжитиме на Прикарпатті ще до суботи.

Пожижевська — одна з вершин Українських Карпат заввишки 1822 м. Розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, у північно-західній частині хребта Чорногора. На полонині Пожижевська біля підніжжя однойменної гори на висоті 1550 м розташована найвища в Україні метеорологічна та сніголавинна станція.

Про це Укрінформу повідомила керівниця відділу Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Тетяна Атаманюк.

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Упродовж тижня, з 23 до 29 листопада 2026 року, в Україні відбувається відчутний перехід до зимового характеру погоди. Нестійка погода з мокрим снігом, рвучким вітром та ожеледицею у перші дні тижня ближче до вихідних зміниться на суху й морозну під впливом Скандинавського антициклону.

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