Католичні іменини 10 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

10 листопада католицька церква вшановує пам’ять папи Лева Великого, святого Андрія Авелліно та інших святих. З цим днем пов’язують чоловічі імена Лев, Андрій, Деметрій, Тиберій, Трифон та Юст, а також жіночі — Німфа, Трифена, Трифоса й Теоктиста. У різних країнах до календарів іменин додають і місцеві форми імен, тож перелік може бути значно ширшим.

У католицькій традиції іменини пов’язують із днем пам’яті святого, на честь якого назвали людину. 10 листопада в церковному календарі згадують кількох святих, чиї імена згодом стали частиною європейських календарів іменин. Серед них є як добре знайомі українцям імена, так і рідкісні варіанти, які мають давнє грецьке, латинське та кельтське коріння.

Жіночі імена 10 листопада

Німфа — ім’я грецького походження. Воно пов’язане зі словом nymphe, яке означає «наречена», «молода жінка». У давньогрецькій міфології так називали жіночих духів природи, які уособлювали красу та життєву силу.

Трифена — ім’я грецького походження. Його пов’язують зі словом tryphē, яке означає «розкіш», «вишуканість» або «ніжність». У християнській традиції згадують святу Трифену.

Трифоса — також має давньогрецьке коріння. Значення імені пов’язують із поняттями ніжності, витонченості та розкоші. Трифоса згадується в християнській традиції разом зі святою Трифеною.

Теоктиста — ім’я грецького походження. Воно складається зі слів зі значеннями «Бог» і «створена», тому його перекладають як «створена Богом» або «Божого творіння». У католицькому календарі 10 листопада згадують святу Теоктисту з Лесбосу.

Лена — коротка форма імені Олена, яка поширена в багатьох європейських країнах. Ім’я Олена має давньогрецьке походження. Його традиційно пов’язують зі значеннями «світла», «сяйна» або «смолоскип».

Неллі — ім’я, яке в різних країнах використовують як самостійну форму або скорочення від Елеонори, Олени чи Корнелії. Через різне походження його значення залежить від повної форми. Якщо воно походить від Олени, його пов’язують зі світлом і сяйвом.

Мартіна — жіноча форма латинського імені Мартин. Воно походить від родового імені Martinus, пов’язаного з римським богом Марсом. Тому значення імені часто передають як «присвячена Марсу» або «войовнича».

Чоловічі імена 10 листопада

Лев — ім’я латинського та грецького походження. Воно буквально означає «лев» і асоціюється із силою, сміливістю та гідністю. 10 листопада католицька церква вшановує папу Лева Великого, одного з найвідоміших церковних діячів V століття.

Андрій — ім’я давньогрецького походження. Воно утворилося від слова andreios, яке означає «мужній», «відважний». Цього дня згадують святого Андрія Авелліно — священника з ордену театинців.

Деметрій — ім’я грецького походження. Воно пов’язане з іменем богині Деметри та означає «присвячений Деметрі» або «той, хто належить Деметрі». У церковних календарях 10 листопада згадують святого Деметрія.

Тиберій — давньоримське ім’я, яке походить від назви річки Тибр в Італії. Його значення можна передати як «той, хто походить із Тибру» або «пов’язаний із Тибром». Цього дня вшановують святого Тиберія.

Трифон — ім’я грецького походження. Його пов’язують зі словом tryphē — «розкіш», «вишуканість» або «насолода». У католицькому календарі 10 листопада згадують святого Трифона.

Юст — ім’я латинського походження. Воно утворилося від слова iustus, що означає «справедливий», «праведний». У цей день згадують святого Юста Кентерберійського.

Бавдолін — рідкісне ім’я, яке має італійську форму Baudolino. Воно пов’язане зі святим Бавдоліном, якого вшановують 10 листопада в Італії. Точне походження і значення імені не мають загальноприйнятого пояснення.

Елеат — ім’я кельтського походження, яке пов’язане зі святим Елеатом, шанованим у Вельсі. Його історія сягає раннього середньовіччя, а точне значення імені достеменно не встановлене.

Аед — давнє ірландське ім’я. Його пов’язують із кельтським словом зі значенням «вогонь». 10 листопада згадують святого Аеда Мак-Бріка, єпископа з Ірландії.

Герембальд — давнє германське ім’я. Його складові пов’язують зі словами зі значеннями «спис» і «сміливий» або «відважний». У католицьких переліках святих цього дня згадують святого Герембальда.

Монітор — рідкісне ім’я латинського походження. Воно пов’язане зі словом monitor, яке означає «той, хто нагадує», «порадник» або «наставник». У календарі святих 10 листопада згадують святого Монітора, єпископа Орлеанського.

Баудолін — ще одна форма імені Бавдолін, яку можна зустріти в європейських календарях. Воно пов’язане зі святим покровителем італійського міста Алессандрія.

Що таке День ангела і як його відзначають

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людину назвали. У католицькій традиції святого вважають небесним покровителем, до якого можна звертатися з молитвою та проханням про підтримку. Зазвичай цього дня віряни відвідують храм, беруть участь у богослужінні, моляться та дякують своєму небесному покровителю. Також іменини можна провести в родинному колі або зустрітися з друзями. Головне — приділити увагу людині та нагадати їй про важливість цього дня.

Вітаючи іменинника, можна побажати здоров’я, миру, любові, душевної сили та Божого благословення. А ще — підтримки близьких, здійснення задумів і якомога більше приводів для радості.

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