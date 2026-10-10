Католичні іменини 10 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

10 жовтня католики вшановують кількох святих і блаженних, чиї імена стали частиною європейської традиції іменин. Серед них є чоловічі імена Даніель, Франциск, Віктор і Паулін, а також жіночі — Анджела, Еулампія, Танка та Марія Катерина. Розповідаємо, що означають ці імена та кого можна привітати з Днем ангела.

У католицькій традиції іменини пов’язані з днем пам’яті святого, на честь якого назвали людину. Деякі імена мають кілька дат у церковному календарі, тому день святкування може відрізнятися залежно від місцевої традиції.

10 жовтня католицька церква вшановує святого Даніеля Комбоні, єпископа та місіонера, святого Франциска Борджіа, а також інших святих і мучеників. Серед них — брат і сестра Еулампій та Еулампія, мученик Герейон і його сподвижники, святий Паулін Йоркський та блаженна Анджела Трушковська.

Жіночі іменини 10 жовтня

Анджела — ім’я грецького походження, пов’язане зі словом «ангел», тобто «вісник». Воно стало популярним у багатьох європейських країнах. 10 жовтня згадують блаженну Анджелу Трушковську — польську черницю, яка заснувала жіночу релігійну спільноту сестер святого Фелікса.

Марія — ім’я давньоєврейського походження. Його точне значення остаточно не встановлене: серед поширених тлумачень — «кохана», «бажана» та «пані». У католицькій традиції це одне з найшанованіших жіночих імен, пов’язане з Дівою Марією.

Катерина — ім’я грецького походження, яке традиційно тлумачать як «чиста». У католицьких святцях 10 жовтня згадують Марію Катерину Ірігойєн Ечегарай — іспанську черницю, яка присвятила життя догляду за хворими.

Еулампія — рідкісне ім’я грецького походження. Його пов’язують зі словами, що означають «добре сяйво» або «яскраве світло». 10 жовтня згадують святу Еулампію, яка, за церковним переказом, загинула мученицькою смертю разом зі своїм братом Еулампієм.

Танка — рідкісне ім’я, яке пов’язують зі святою Танкою з французького міста Сен-Уен. У церковному переказі вона постає як молода християнка, яка загинула через відмову погодитися на небажаний шлюб. Точне походження та значення імені достеменно не встановлені.

Чоловічі іменини 10 жовтня

Даніель — ім’я давньоєврейського походження. Його значення — «Бог є моїм суддею». 10 жовтня католицька церква вшановує Даніеля Комбоні — італійського місіонера та єпископа, який присвятив життя проповідуванню християнства в Африці.

Франциск — ім’я, яке пов’язують із латинським словом Franciscus, тобто «француз» або «франк». 10 жовтня згадують святого Франциска Борджіа. Він походив із заможної родини, був герцогом, але згодом залишив світське життя та вступив до ордену єзуїтів.

Віктор — ім’я латинського походження, яке означає «переможець». У католицькому календарі на 10 жовтня згадують святого Віктора та його сподвижників, яких шанують як мучеників.

Паулін — ім’я латинського походження, споріднене з іменем Павло. Його значення пов’язують зі словом «малий». Цього дня згадують Пауліна Йоркського — єпископа, який брав участь у поширенні християнства в Англії.

Герейон — рідкісне ім’я, відоме завдяки святому Герейону та його сподвижникам, яких вшановують 10 жовтня. Надійного загальноприйнятого тлумачення його значення немає. У церковній традиції Герейона згадують як мученика, який загинув за християнську віру.

Кассій — давньоримське ім’я, яке походить від родового імені Cassius. Його початкове значення точно не встановлене. 10 жовтня католицький календар згадує святих Кассія та Флоренція, яких шанують як мучеників.

Флоренцій — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом florens — «той, що квітне», «процвітає». У церковному календарі на 10 жовтня згадують святого Флоренція разом зі святим Кассієм.

Пінит — рідкісне ім’я грецького походження. Його найчастіше згадують у зв’язку зі святим Пінітом, єпископом Кносса на острові Крит. Надійного загальноприйнятого тлумачення значення цього імені немає.

Альдерік — давнє германське ім’я. Його складові традиційно пов’язують зі значеннями «шляхетний» і «правитель». 10 жовтня згадують святого Альдеріка — єпископа французького міста Санса.

Фульк — ім’я германського походження, яке пов’язують зі словом folk, тобто «народ». Воно трапляється в європейських середньовічних джерелах. Серед святих, яких згадують у католицьких календарях 10 жовтня, є святий Фульк.

Махарсапор — дуже рідкісне ім’я перського походження, відоме завдяки святому мученику, якого згадують у католицькому календарі 10 жовтня. Його точне значення в сучасних джерелах не має усталеного пояснення.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, ім’я якого людина отримала під час хрещення або на честь якого її назвали. У католицькій традиції святий вважається небесним покровителем, до якого можна звертатися в молитві.

Якщо в календарі є кілька святих з однаковим ім’ям, родина може дотримуватися конкретної дати, пов’язаної з хрещенням або місцевою церковною традицією. Тому іменини не завжди припадають на один і той самий день у всіх країнах.

Як привітати з іменинами

Для привітання не потрібні складні слова чи дорогі подарунки. Можна зателефонувати, написати повідомлення або провести час разом. Найважливіше — показати людині, що ви пам’ятаєте про її свято.

Імениннику можна побажати здоров’я, миру, любові, родинного затишку та сил для здійснення задумів. А тим, хто дотримується релігійних традицій, цей день може нагадати про молитву, вдячність і добрі вчинки.

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