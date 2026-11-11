Католичні іменини 11 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

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11 листопада католики вшановують святого Мартина Турського, а також згадують інших святих і блаженних. Цього дня іменини відзначають чоловіки з іменами Мартин, Віктор, Вінцент і Теодор, а жінки — Вінценція, Колумба, Марина та Аліса. Розповідаємо, що означають ці імена та кого ще можна привітати з Днем ангела.

Іменини, або День ангела, — це день пам’яті святого, ім’я якого людина отримала під час хрещення або якого вважає своїм небесним покровителем. У католицькій традиції 11 листопада пов’язане насамперед зі святим Мартином Турським. Також цього дня згадують святу Вінценцію Марію Полоні, святу Колумбу та інших святих.

Жіночі імена 11 листопада

Вінценція — ім’я латинського походження, жіноча форма імені Вінцент. Його значення — «переможниця». 11 листопада католицька церква вшановує святу Вінценцію Марію Полоні, засновницю згромадження Сестер Милосердя у Вероні. Вона присвятила життя допомозі хворим, літнім людям і сиротам.

Марія — ім’я давньоєврейського походження. Його тлумачать по-різному: «кохана», «бажана» або «пані». Це одне з найшанованіших жіночих імен у християнстві. Воно входить до повного імені святої Вінценції Марії Полоні, яку згадують 11 листопада.

Колумба — ім’я латинського походження, яке означає «голубка». У християнській символіці голуб асоціюється з миром, чистотою та Святим Духом. У католицьких календарях 11 листопада згадують святу Колумбу, діву.

Марина — ім’я латинського походження. Воно утворене від слова marinus, що означає «морський» або «та, що належить морю». У переліках святих цього дня згадують мученицю Марину з Омури, яка загинула в Японії під час переслідувань християн.

Аліса — ім’я германського походження. Його пов’язують із давніми формами імені Аделаїда та тлумачать як «шляхетна» або «благородна». 11 листопада згадують блаженну Аліцію Марію Ядвігу Котовську — польську черницю, яка загинула під час Другої світової війни.

Стефанія — жіноча форма імені Стефан, що походить із грецької мови та означає «вінок» або «вінець». Це ім’я є в українському календарі іменин на 11 листопада.

Анастазія — форма імені Анастасія, яке має грецьке походження та означає «воскресіння», «відродження». Такий варіант імені зустрічається в календарях іменин Литви та Польщі на цю дату.

Мінка — жіноче ім’я, яке в болгарській традиції використовують як самостійне або зменшене ім’я. Його пов’язують із формами імені Міна. Точне значення залежить від походження конкретної форми.

Сента — ім’я, яке трапляється в календарях іменин Австрії та Німеччини на 11 листопада. Його пов’язують із німецькою традицією імен, однак точне походження та значення мають кілька пояснень.

Верана — жіноча форма імені Веран, яке походить від латинського слова verus — «справжній», «правдивий». У французькому календарі іменин на 11 листопада зустрічається форма Vérane.

Чоловічі імена 11 листопада

Мартин — ім’я латинського походження, пов’язане з ім’ям римського бога Марса. Його часто тлумачать як «присвячений Марсу» або «войовничий». Цього дня католики вшановують святого Мартина Турського — єпископа, який прославився милосердям і допомогою бідним. За переказом, він віддав половину свого плаща замерзлому жебракові.

Міна — ім’я, яке має кілька можливих джерел походження. У християнській традиції 11 листопада згадують святого Міну, єгипетського мученика. В українських календарях іменин це ім’я також зазначають на цю дату.

Віктор — ім’я латинського походження, яке означає «переможець». Воно символізує силу, наполегливість і здатність долати перешкоди. Ім’я є в українському календарі іменин на 11 листопада.

Вінцент — ім’я латинського походження зі значенням «той, хто перемагає». У католицьких календарях цього дня згадують святого Вінцента з Уески, ранньохристиянського мученика. Українська форма імені — Вінцент або Вінсент.

Теодор — ім’я грецького походження, яке перекладають як «Божий дар». 11 листопада згадують преподобного Теодора Студита — монаха, богослова та ігумена, який захищав шанування ікон.

Варфоломій — ім’я арамейського походження. Його значення — «син Толмая». Цього дня в католицьких переліках святих згадують Варфоломія Молодшого з Россано, монаха та засновника монастирської спільноти в Гроттаферраті.

Бертвін — ім’я давньогерманського походження. Його складові пов’язують зі словами зі значенням «світлий» і «друг». 11 листопада вшановують святого Бертвіна Малонського, монаха та засновника монастиря.

Веран — ім’я латинського походження, яке пов’язують зі словом verus — «правдивий», «справжній». Цього дня згадують святого Верана Вансського, єпископа, якого шанують у католицькій традиції.

Атенодор — ім’я грецького походження. Його значення — «дарунок Афіни» або «подарований богами» залежно від тлумачення складових. 11 листопада католицькі календарі згадують святого Атенодора.

Меркурій — ім’я латинського походження, пов’язане з римським богом торгівлі та мандрівників Меркурієм. У католицьких списках святих на 11 листопада згадують святого Меркурія, воїна та мученика.

Кінфран — рідкісне ім’я кельтського походження, яке пов’язують із валлійською християнською традицією. Його точне значення не має загальноприйнятого тлумачення. Святого Кінфрана також згадують у переліках пам’ятних дат 11 листопада.

Як святкують День ангела

У католицькій традиції День ангела — це нагода згадати святого покровителя, його життя та приклад віри. Іменинники можуть відвідати месу, помолитися, подякувати за підтримку та попросити заступництва святого. Зазвичай свято проводять у родинному колі або з близькими друзями. Не обов’язково влаштовувати велике застілля — достатньо приділити увагу людині, привітати її та побажати добра.

У цей день іменинникам бажають здоров’я, миру, любові, душевної рівноваги та Божого благословення. Привітання може бути простим і щирим: «З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, допомагає у важливих справах і додає сил на життєвому шляху».

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