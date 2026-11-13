Католичні іменини 13 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

13 листопада в католицькій традиції згадують святу Франциску Ксаверію Кабріні, покровительку мігрантів, а також святу Агостіну П'єтрантоні. Цього дня іменини відзначають люди з іменами Станіслав, Миколай, Ян, Лівія, Августина та іншими. Розповідаємо, звідки походять ці імена, що вони означають і кого варто привітати.

У католицькому календарі 13 листопада пов’язане з пам’яттю кількох святих. Серед них — жінки, які присвятили життя допомозі іншим, і чоловіки, що стали відомими завдяки своїй вірі та служінню церкві. У календарях іменин на цю дату також є чимало імен, які мають давнє латинське, грецьке, єврейське та слов’янське коріння.

Жіночі імена 13 листопада

Лівія

Лівія — жіноче ім’я латинського походження. Воно пов’язане з давньоримським родовим ім’ям Livius. Його точне первісне значення достеменно не встановлене, тому популярні тлумачення на кшталт «блакитна» або «бліда» не варто вважати беззаперечними.

Ім’я має давню історію та відоме ще з часів Римської імперії. У католицькій традиції воно пов’язане зі святою Агостіною П'єтрантоні, яка народилася під ім’ям Лівія. Вона була італійською черницею та працювала медсестрою в лікарні, доглядаючи за хворими. Її вбили 1894 року, а згодом Католицька церква проголосила її святою.

Августина

Августина — жіноча форма латинського імені Августин. Воно походить від слова Augustus, яке означає «величний», «поважний», «священний». Тож ім’я можна перекласти як «велична» або «гідна пошани».

Однією зі святих, пов’язаних із цією датою, є Агостіна П'єтрантоні. Вона присвятила життя догляду за хворими та допомозі людям, які потребували підтримки. Її приклад став важливою частиною католицької традиції служіння ближнім.

Серед лагідних форм імені — Августинка, Ауся, Густя.

Станіслава

Станіслава — жіноче ім’я слов’янського походження, утворене від чоловічого імені Станіслав. Воно складається з двох частин: «стани» — від слова «стати» та «слава». Тому його значення передають як «та, що стане славною» або «та, що здобуде славу».

Ім’я поширене в Польщі та інших слов’янських країнах. У календарях іменин Станіслава також зазначена серед імен, які відзначають 13 листопада. Лагідні форми — Стася, Станя, Славуся.

Франциска

Франциска — жіноча форма імені Франциск, яке має латинське коріння. Воно походить від слова Franciscus і пов’язане зі значенням «француз», «французький». Згодом ім’я стало відомим у багатьох країнах Європи завдяки християнській традиції.

13 листопада Католицька церква вшановує святу Франциску Ксаверію Кабріні. Вона народилася в Італії 1850 року, заснувала місіонерську спільноту та присвятила життя допомозі емігрантам. Франциска багато подорожувала, відкривала школи, лікарні й притулки для людей, які залишали батьківщину в пошуках кращого життя. Її вважають покровителькою мігрантів.

Агостіна

Агостіна — жіноче ім’я латинського походження. Воно є жіночою формою імені Агостин і пов’язане зі словом Augustus — «величний», «поважний», «священний».

Цього дня згадують святу Агостіну П'єтрантоні, яка до вступу в монастир мала ім’я Лівія. Вона працювала медсестрою в римській лікарні та доглядала за пацієнтами, зокрема за людьми з тяжкими захворюваннями. Її життя стало прикладом милосердя та самовідданої допомоги іншим.

Чоловічі імена 13 листопада

Станіслав

Станіслав — давнє слов’янське ім’я. Воно складається з двох частин: «стани» та «слава». Його значення можна передати як «той, хто здобуде славу» або «той, хто стане славним».

Ім’я має міцні позиції в католицькій традиції завдяки святим із таким ім’ям. Один із найвідоміших — святий Станіслав Щепановський, єпископ Кракова та мученик, якого вважають одним із покровителів Польщі. У календарях іменин Станіслав також фігурує 13 листопада.

Миколай

Миколай має давньогрецьке походження. Воно утворилося від слів nike — «перемога» та laos — «народ». Тому його значення — «переможець народу» або «перемога народу».

Ім’я широко поширилося в християнському світі завдяки святому Миколаю, єпископу Мир Лікійських, якого шанують за милосердя та допомогу нужденним. У католицькому календарі 13 листопада згадують також Папу Римського Миколая I. Він очолював церкву в IX столітті та відстоював її незалежність і авторитет.

Ян

Ян — польська форма давньоєврейського імені Йоханан. Воно означає «Бог милостивий», «Бог виявив милість» або «Божа благодать».

Це одне з найпоширеніших чоловічих імен у Польщі. Воно має багато форм у різних мовах: Іван, Джон, Жан, Хуан, Йоганн. У християнській традиції ім’я пов’язане з кількома святими, зокрема з апостолом Іваном Богословом та Іваном Хрестителем.

Аркадій

Аркадій походить із давньогрецької мови. Воно утворилося від слова Arkadios і означає «той, хто походить з Аркадії» — історичної області в Греції. У давнину Аркадію часто зображували як мальовничий край спокою та гармонії.

У календарях іменин на 13 листопада також можна зустріти форму Аркадій. Ім’я має жіночий відповідник — Аркадія.

Євгеній

Євгеній — ім’я давньогрецького походження. Воно походить від слова eugenēs, яке означає «благородний», «добре народжений» або «знатного походження».

Ім’я стало популярним у християнській Європі завдяки святим і церковним діячам, які його носили. У різних мовах воно має форми Євген, Ежен, Еудженіо та Юджин. У календарях іменин Євгеній також зазначений серед імен 13 листопада.

Віктор

Віктор — ім’я латинського походження. Воно утворилося від слова victor, що означає «переможець». У давньому Римі так могли називати людину, яка здобула перемогу або досягла успіху.

Ім’я поширилося в християнських країнах завдяки численним святим і мученикам із таким ім’ям. Воно має короткі та лагідні форми — Вітя, Вікторко, Вітюша.

Бенедикт

Бенедикт походить від латинського імені Benedictus. Його значення — «благословенний» або «той, про кого добре говорять».

Найвідоміший носій цього імені — святий Бенедикт Нурсійський, засновник західного чернецтва та автор монаших правил, які вплинули на розвиток європейських монастирів. Ім’я має різні форми в інших мовах, зокрема Бенедикт, Бенуа та Бенедетто.

Валентин

Валентин — ім’я латинського походження. Воно пов’язане зі словом valens, яке означає «сильний», «здоровий», «сповнений сили». Тому його часто тлумачать як «міцний» або «здоровий».

У християнській історії відомо кілька святих із цим ім’ям. Найбільш упізнаваний — святий Валентин, якого в багатьох країнах вважають покровителем закоханих. У календарях іменин на 13 листопада також зустрічається форма Валентин.

Алоїз

Алоїз — чоловіче ім’я германського походження. Його пов’язують із давніми германськими словами, що передають значення «мудрий» або «всезнаючий». У Польщі поширена форма цього імені — Алоїзи.

У католицькій традиції відомий святий Алоїз Гонзага — італійський чернець XVI століття. Він присвятив себе допомозі хворим під час епідемії чуми в Римі. Його вважають покровителем молоді та студентів.

Дідaк

Дідак — ім’я іспанського походження, яке походить від форми Didacus. Його точна етимологія залишається дискусійною, тому однозначний переклад на кшталт «учитель» або «наставник» не є загальноприйнятим.

У католицькій церкві відомий святий Дідак з Алькали — іспанський монах-францисканець XV століття. Він допомагав бідним і хворим, а також був місіонером на Канарських островах. Його пам’ять припадає на 13 листопада.

Брицій

Брицій — рідкісне чоловіче ім’я кельтського походження. Воно відоме завдяки святому Брицію Турському, який жив у IV–V століттях і був єпископом міста Тур у Франції. Його пам’ять Католицька церква вшановує 13 листопада.

Точне значення імені не має загальноприйнятого пояснення. У різних мовах можна зустріти форми Брицій, Бріс і Брикцій.

Гомобон

Гомобон — незвичне чоловіче ім’я латинського походження. Воно складається зі слів homo — «людина» та bonus — «добрий». Тож його можна перекласти як «добра людина».

Ім’я пов’язане зі святим Гомобоном із Кремони, італійським купцем XII століття. Він був відомий чесністю у справах і допомогою бідним. Церква вшановує його пам’ять 13 листопада, а самого святого вважають покровителем торговців і підприємців.

Що означає День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людину назвали. У католицькій традиції святий вважається небесним покровителем, до якого віряни можуть звертатися з молитвою та проханням про заступництво.

Іменини не завжди збігаються з днем народження. Якщо людина має ім’я, якому відповідає кілька святих, зазвичай обирають дату пам’яті того святого, на честь якого її назвали під час хрещення. Для багатьох католиків це не просто привід отримати подарунок, а нагода згадати про духовні цінності та власного покровителя.

Як святкують іменини

У католицькій традиції цей день можна почати з молитви або відвідування храму. Віряни дякують своєму небесному покровителю, просять у нього заступництва та згадують його життєвий приклад.

Після цього можна провести час із родиною та друзями. Іменини не обов’язково відзначати гучним застіллям. Достатньо теплої зустрічі, щирої розмови або невеликого подарунка. Також цього дня доречно зробити добру справу чи допомогти тому, хто цього потребує.

Як привітати з Днем ангела 13 листопада

У привітаннях з іменинами зазвичай бажають здоров’я, миру, любові, Божого благословення та підтримки небесного покровителя. Найкраще обирати прості й щирі слова, які справді хочеться сказати людині.

Ось кілька варіантів привітань: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, допомагає долати труднощі та додає сил для нових звершень. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові й добрих людей поруч».

«З іменинами! Нехай у житті буде більше світлих днів, приємних зустрічей і щасливих моментів. Бажаю, щоб у серці завжди жила віра, у домі панували затишок і злагода, а всі важливі мрії поступово здійснювалися».

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