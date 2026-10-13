Католичні іменини 13 жовтня 2026: хто святкує День ангела та значення імен

13 жовтня свої іменини відзначають носії імен, які мають давнє європейське та християнське коріння. Серед них — Едуард, Джеральд, Теофіл, Александріна, Челідонія та Флоренція. Розповідаємо, що означають ці та інші імена, з якими святими вони пов’язані та як привітати близьких із Днем ангела.

У католицькому календарі святих на 13 жовтня згадують, зокрема, святого Едуарда Сповідника, блаженну Александрі́ну Марію да Кошта, святу Челідонію, святого Джеральда з Оріяка, святого Теофіла Антіохійського та інших подвижників.

У європейських календарях іменин на цю дату також можна зустріти Ренату, Біргіт, Еббу, Фаусто, Едуардо, Ромула й Миколая. Частина цих імен має відповідники в різних мовах, тому в українській мові вони можуть звучати інакше.

Жіночі імена та їхнє значення

Александріна — ім’я грецького походження, споріднене з іменем Олександра. Його значення — «захисниця людей». Ім’я відоме завдяки блаженній Александрині Марії да Кошта, португальській містичці, яку Католицька церква вшановує 13 жовтня.

Челідонія — незвичне ім’я грецького походження. Його пов’язують зі словом chelidon, яке означає «ластівка». Свята Челідонія жила в Італії та, за церковним переданням, багато років присвятила молитві й усамітненню.

Флоренція — жіноче ім’я латинського походження. Воно пов’язане зі словом florens, що означає «квітуча» або «та, що розквітає». Ім’я асоціюється з весною, оновленням і життєвою силою. У церковних переказах також згадується свята Флоренція, мучениця з Фессалонік.

Фінкана — рідкісне ім’я, яке трапляється в католицьких переліках святих. Його точне походження та значення не мають загальноприйнятого пояснення. Ім’я пов’язане зі святою Фінканою, про життя якої збереглося небагато відомостей.

Рената — ім’я латинського походження, яке означає «відроджена» або «народжена знову». Воно пов’язане зі словом renatus. У християнській культурі це значення можна співвіднести з духовним оновленням і новим початком.

Біргіт — скандинавська форма імені, спорідненого з ірландським Бріджит. Його зазвичай тлумачать як «сильна», «висока» або «піднесена». Це ім’я поширене в країнах Північної Європи.

Ебба — давнє германське ім’я, яке зустрічається в скандинавській традиції. Його походження пояснюють по-різному, тому однозначного значення немає. Ім’я коротке й рідкісне в Україні, проте має давню історію в Північній Європі.

Джеральдина — жіноче ім’я, утворене від чоловічого Джеральд. Його корені пов’язують із германськими словами зі значеннями «спис» і «правитель». Тому ім’я часто тлумачать як «та, що керує списом», хоча в сучасному вжитку воно сприймається передусім як окрема жіноча форма.

Тайна — ім’я, яке трапляється в календарях іменин Фінляндії. Його походження пов’язують із фінською традицією імен, однак єдиного усталеного тлумачення немає. В українській мові слово «тайна» асоціюється із секретом або чимось прихованим, але це не обов’язково відображає історичне значення імені.

Ірма — коротке жіноче ім’я германського походження. Його часто пов’язують із давнім коренем, що означає «цілий», «великий» або «всеохопний». Ім’я поширене в різних європейських країнах і має кілька варіантів походження.

Чоловічі імена та їхнє значення

Едуард — ім’я давньоанглійського походження. Воно складається з частин зі значеннями «багатство» та «охоронець». Тому його перекладають як «заможний охоронець» або «той, хто береже достаток». 13 жовтня Католицька церква вшановує святого Едуарда Сповідника, короля Англії.

Джеральд — ім’я германського походження. Воно утворене від слів зі значеннями «спис» і «правитель». Його можна тлумачити як «правитель зі списом» або «той, хто керує військом». На цю дату припадає вшанування святого Джеральда з Оріяка, який жив у середньовічній Франції.

Теофіл — ім’я грецького походження, яке означає «друг Бога» або «той, хто любить Бога». Воно складається з частин зі значеннями «Бог» і «любити». Святий Теофіл Антіохійський був ранньохристиянським єпископом і письменником, який захищав християнське вчення.

Ромул — ім’я латинського походження, відоме передусім завдяки легенді про заснування Рима. За переказом, Ромул був одним із двох братів, яких вважають засновниками міста. Точне первісне значення імені залишається дискусійним, але воно міцно пов’язане з історією Стародавнього Риму.

Фауст — ім’я латинського походження, яке означає «щасливий», «сприятливий» або «той, кому щастить». Воно походить від слова faustus. У католицьких календарях 13 жовтня згадується святий Фауст.

Карп — ім’я грецького походження, пов’язане зі словом «плід». Його значення передають як «плідний» або «той, хто приносить плоди». Ім’я відоме завдяки святому Карпу, якого вшановують у християнській традиції.

Колман — ім’я, поширене в Ірландії та інших частинах Британських островів. Його пов’язують із давніми кельтськими формами, але значення може різнитися залежно від походження конкретного варіанта. У католицькому календарі 13 жовтня згадують святого Колмана зі Штоккерау.

Комган — рідкісне ім’я кельтського походження, яке трапляється в ірландській церковній традиції. Точне значення імені не встановлене однозначно. Святий Комган, якого згадують цього дня, за переданням, походив із королівської родини та присвятив життя чернецтву.

Венанцій — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом venans, тобто «той, хто полює». Його також передають як «мисливець». Ім’я відоме завдяки святим, яких шанують у західнохристиянській традиції.

Мауріцій — ім’я латинського походження, яке історично пов’язують зі словом Maurus. У давнину воно могло означати «мавр» або людину, що походила з Мавританії. Згодом ім’я поширилося в багатьох європейських країнах і набуло різних форм.

Бенедикт — ім’я латинського походження, яке означає «благословенний». Воно походить від слова benedictus. Ім’я особливо відоме завдяки святому Бенедикту Нурсійському, засновнику західного чернецтва.

Даніель — ім’я давньоєврейського походження. Його значення — «Бог є моїм суддею». Ім’я відоме завдяки біблійному пророку Даниїлу та поширене в багатьох країнах Європи.

Миколай — форма імені грецького походження, яке означає «переможець народів». Воно утворене зі слів зі значеннями «перемога» та «народ». У польських календарях іменин Миколай також згадується 13 жовтня.

Едуардо — іспанська форма імені Едуард. Вона має те саме давньоанглійське походження та значення — «охоронець багатства». Ім’я поширене в Іспанії, Португалії та країнах Латинської Америки.

Фаусто — італійська та іспанська форма імені Фауст. Воно також означає «щасливий» або «сприятливий». Ім’я можна зустріти в календарях іменин Іспанії.

Що таке День ангела

День ангела, або іменини, — це день, коли вшановують святого, ім’я якого носить людина. У католицькій традиції особливе значення має святий покровитель, приклад життя якого може надихати вірян.

Іменини не завжди збігаються з днем народження. Якщо в календарі є кілька святих з одним ім’ям, дату можуть визначати за місцевою традицією або за святим, на честь якого людину назвали. Тому в різних країнах календарі іменин можуть відрізнятися.

Як святкують іменини

Для католиків День ангела може бути нагодою відвідати месу, помолитися своєму святому покровителю або зробити добру справу. Дехто проводить цей день у родинному колі, запрошує близьких на вечерю чи просто знаходить час для спілкування з рідними.

Не обов’язково влаштовувати велике свято. Іноді достатньо телефонного дзвінка, листівки або невеликого подарунка. Головне — приділити людині увагу й нагадати, що про неї пам’ятають.

Як привітати з Днем ангела

У привітанні можна побажати здоров’я, миру, любові, душевної рівноваги та підтримки близьких. Якщо людина дотримується релігійних традицій, доречними будуть побажання Божого благословення й опіки святого покровителя.

Наприклад: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, додає сил і допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю здоров’я, миру, любові та якомога більше світлих моментів у житті».

Або коротше: «З іменинами! Нехай у серці буде спокій, поруч — добрі люди, а кожен день приносить радість, натхнення та нові можливості». День ангела — це ще один привід сказати близькій людині теплі слова. Щире привітання не потребує складних фраз чи дорогих подарунків: найважливіше, щоб воно було сказане від душі.

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