Католичні іменини 14 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

У суботу, 14 листопада, католицька церква вшановує пам’ять кількох святих і блаженних, серед яких мученик Серапіон, єпископ Лаврентій Дублінський та черниця Марія Луїза Меркерт. Цього дня іменини відзначають власники не лише чоловічих, а й жіночих імен — зокрема Венеранди, Сидонії, Агати, Єлизавети та Юдити. Розповідаємо, що означає кожне ім’я та як привітати іменинників.

14 листопада в католицькому церковному календарі згадують святих, які жили в різні часи та присвятили себе служінню людям і церкві. Серед них — єпископи, священники, монахи та мученики. Їхні імена згодом поширилися в різних країнах Європи й увійшли до календарів іменин.

Жіночі імена 14 листопада

Венеранда

Венеранда — рідкісне жіноче ім’я латинського походження. Воно утворилося від слова veneranda, що означає «гідна пошани» або «та, яку шанують».

14 листопада католицька традиція згадує святу Венеранду — мученицю, яку пов’язують із Галлією, територією сучасної Франції. За церковним переказом, вона жила у II столітті та загинула за християнську віру. Її історія збереглася в давніх переказах про ранніх християнських мучеників.

Марія

Марія — одне з найдавніших і найпоширеніших жіночих імен у християнському світі. Воно має давньоєврейське походження, але його точне первісне значення залишається предметом дискусій. Серед найвідоміших тлумачень — «кохана», «бажана» та «пані».

З 14 листопада пов’язана пам’ять блаженної Марії Луїзи Меркерт — польської черниці XIX століття. Вона стала співзасновницею згромадження Сестер святої Єлизавети та присвятила життя догляду за хворими й допомозі бідним. Її називали «самарянкою Сілезії» за милосердя та турботу про тих, хто опинився у скруті.

Сидонія

Сидонія — жіноче ім’я латинського походження. Воно пов’язане з назвою давнього фінікійського міста Сидон, яке розташовувалося на території сучасного Лівану. Тому ім’я означає «та, що походить із Сидона».

У французьких календарях іменин 14 листопада пов’язують із пам’яттю святого Сидонія — монаха, який жив у VII столітті та заснував монастир у Нормандії. Жіноча форма імені — Сидонія — також увійшла до переліків іменин цього дня.

Агата

Агата — ім’я давньогрецького походження. Воно утворилося від слова agathos, що означає «добра», «чесна», «доброзичлива». Це ім’я має давню історію та відоме в багатьох європейських країнах.

У католицькій традиції особливо шанують святу Агату Сицилійську — ранньохристиянську мученицю, яку вшановують 5 лютого. Водночас ім’я Агата є і в польських календарях іменин на 14 листопада.

Єлизавета

Єлизавета — ім’я давньоєврейського походження. Воно походить від форми Елішева та має значення «Бог — моя клятва» або «Бог — моя обітниця».

Це ім’я має особливе місце в християнській традиції. У Біблії Єлизавета була матір’ю Івана Хрестителя та родичкою Діви Марії. Ім’я також носили численні святі й представниці європейських королівських родин. У польських календарях Єлизавета зазначена серед іменинниць 14 листопада.

Юдита

Юдита — жіноче ім’я давньоєврейського походження. Воно походить від слова Yehudit і перекладається як «юдейка» або «жінка з Юдеї».

Ім’я відоме завдяки біблійній героїні Юдиті. За переказом, вона врятувала своє місто від ворожого війська завдяки сміливості та рішучості. У польських календарях іменин Юдита також фігурує 14 листопада.

Чоловічі імена 14 листопада

Лаврентій

Лаврентій — ім’я латинського походження. Воно походить від слова Laurentius, яке пов’язане з назвою давньоримського міста Лаврентум. Згодом ім’я почали асоціювати з латинським словом laurus — «лавр». Тому його часто тлумачать як «увінчаний лавром».

14 листопада католицька церква згадує святого Лаврентія О’Тула, архієпископа Дубліна. Він жив у XII столітті, був відомий своєю побожністю та прагненням примирювати людей. Лаврентій також брав участь у переговорах між англійським королем Генріхом II та ірландськими правителями.

Сидоній

Сидоній — чоловіче ім’я латинського походження. Воно утворилося від слова Sidonius і означає «той, хто походить із Сидона» — давнього фінікійського міста на узбережжі Середземного моря.

У католицькій традиції є кілька святих із цим ім’ям. Зокрема, 14 листопада в окремих церковних календарях згадують святого Сидонія — монаха з Ірландії або Шотландії, який заснував монастир у Нормандії. У французьких календарях із його днем пов’язують і жіноче ім’я Сидонія.

Серапіон

Серапіон — рідкісне чоловіче ім’я давньогрецького походження. Воно утворилося від імені давньоєгипетського божества Серапіса. Точного перекладу самого імені немає, тому приписувати йому значення на кшталт «сильний» або «переможець» некоректно.

14 листопада вшановують святого Серапіона Алжирського. Він народився наприкінці XII століття в Англії, вступив до ордену мерcedаріїв і присвятив себе визволенню християн, які перебували в рабстві. Під час місії в Алжирі Серапіон загинув мученицькою смертю.

Миколай

Миколай має давньогрецьке походження. Воно утворилося від двох слів: nike — «перемога» та laos — «народ». Тому ім’я перекладають як «переможець народів» або «перемога народу».

14 листопада католицька церква згадує святого Миколая Тавелича — францисканського священника з Хорватії. Він вирушив із місією до Єрусалима, де проповідував християнство. У 1391 році Миколай разом із трьома побратимами загинув за віру. Згодом їх канонізували.

Йосип

Йосип — ім’я давньоєврейського походження. Воно походить від імені Йосеф, яке означає «Бог примножить» або «нехай Бог додасть».

Серед відомих святих із цим ім’ям — Йосип Піньятеллі, італійський священник XVIII століття. Він належав до ордену єзуїтів і допомагав зберегти його традиції в період, коли діяльність ордену була заборонена в багатьох країнах. Католицька церква вшановує його пам’ять 14 листопада.

Стефан

Стефан — ім’я давньогрецького походження. Воно походить від слова stephanos, що означає «вінець» або «корона». У переносному значенні його тлумачать як «увінчаний» або «той, хто здобув славу».

Одним із відомих святих із цим ім’ям є Стефан Теодор Кюено — французький місіонер і єпископ, який працював у В’єтнамі. Він допомагав місцевим християнам і розвивав церковну освіту. У 1861 році його заарештували, а згодом він помер у неволі.

Даміан

Даміан — ім’я давньогрецького походження. Його пов’язують із дієсловом damazō, яке означає «приборкувати», «підкоряти» або «вгамовувати».

Найвідоміший святий із цим ім’ям — Даміан, який разом із братом Космою безкоштовно лікував хворих. Братів вважають покровителями лікарів і фармацевтів. У польських календарях іменин Даміан зазначений і серед імен 14 листопада.

Косма

Косма — ім’я давньогрецького походження. Воно походить від слова kosmos, яке означає «порядок», «світ» або «Всесвіт».

Ім’я пов’язане зі святим Космою, який разом із братом Даміаном лікував людей і не брав за це грошей. У християнській традиції братів згадують як приклад милосердя та безкорисливої допомоги. Косма також є серед іменинників 14 листопада в польських календарях.

Роджер

Роджер — ім’я германського походження. Воно утворилося від давніх слів, що означали «слава» та «спис». Тому його значення передають як «славний списоносець» або «той, хто прославився списом».

Ім’я поширене в англомовних та європейських країнах. У польських календарях іменин Роджер також зазначений серед імен 14 листопада.

Серафим

Серафим — ім’я давньоєврейського походження. Воно пов’язане зі словом серафим, яким у Біблії називають ангелів, що перебувають біля Божого престолу. Його значення передають як «палаючий» або «вогненний».

Ім’я має давню релігійну історію та поширене в християнських країнах. У польських календарях іменин Серафин зазначений серед чоловічих імен 14 листопада.

Що означає День ангела

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, ім’я якого людина отримала під час хрещення або якого вважає своїм небесним покровителем. У католицькій традиції до такого святого звертаються з молитвою та просять про заступництво.

Іменини не обов’язково збігаються з днем народження. Якщо в церковному календарі є кілька святих з однаковим ім’ям, людина може відзначати день пам’яті того святого, на честь якого її назвали. Тому для когось це свято має не лише родинне, а й духовне значення.

Як святкують іменини

У католицькій традиції День ангела можна почати з молитви або відвідування храму. Віряни дякують своєму небесному покровителю, згадують його життя та просять допомоги в складних ситуаціях.

Після цього можна провести час із рідними та друзями. Іменини не обов’язково святкувати гучно: достатньо сімейної вечері, щирої розмови або невеликого подарунка. Також цей день можна присвятити добрій справі — допомогти тим, хто цього потребує, підтримати близьких або відвідати людину, якій бракує уваги.

Як привітати з Днем ангела 14 листопада

У привітаннях з іменинами зазвичай бажають здоров’я, миру, любові, душевного спокою та Божого благословення. Можна згадати й небесного покровителя — побажати, щоб він оберігав і допомагав у важливі моменти життя.

Ось кілька варіантів привітань: «Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди буде поруч, оберігає від негараздів і допомагає знаходити сили навіть у непрості дні. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові та щирих людей поруч».

«З іменинами! Нехай у житті буде більше приводів для радості, теплих зустрічей і приємних новин. Бажаю затишку вдома, миру в серці, здійснення мрій і Божого благословення на кожен день».

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