17 листопада католики вшановують святу Єлизавету Угорську — покровительку бідних і хворих. Також цього дня згадують святого Григорія Чудотворця, святу Гільду Вітбійську та інших християнських подвижників. З цією датою пов’язують як чоловічі, так і жіночі імена. Розповідаємо, кого вітати з іменинами та що означають ці імена.

Жіночі імена 17 листопада

У католицькій традиції 17 листопада насамперед пов’язане зі святою Єлизаветою Угорською. Вона жила у XIII столітті, походила з королівської родини, але присвятила себе допомозі бідним і догляду за хворими. У переліках святих на цю дату також є інші жінки, зокрема Гільда Вітбійська, Вікторія Кордубська та блаженна Саломея Польська.

Єлизавета — ім’я давньоєврейського походження. Його виводять від імені Елішева та перекладають як «Бог — моя клятва» або «та, що присвячена Богові». Свята Єлизавета Угорська відома своєю доброчинністю та турботою про людей, які потребували допомоги.

Гільда — ім’я давньогерманського походження. Його основа пов’язана зі словом «битва». Тому значення імені часто передають як «войовнича» або «та, що бореться». Свята Гільда Вітбійська була настоятелькою монастиря в Англії та відіграла важливу роль у розвитку християнства в Британії.

Вікторія — ім’я латинського походження, яке означає «перемога» або «переможниця». Воно пов’язане з давньоримським образом богині перемоги. 17 листопада в католицьких переліках святих згадують мученицю Вікторію Кордубську, яка загинула за християнську віру.

Саломея — ім’я давньоєврейського походження. Воно пов’язане зі словом shalom , що означає «мир». Тому ім’я тлумачать як «мирна» або «спокійна». У католицькій традиції цього дня згадують блаженну Саломею Польську — князівну, яка присвятила життя релігійному служінню.

Еліза — коротка форма імені Єлизавета. Має те саме давньоєврейське коріння та значення — «Бог — моя клятва». Це ім’я також зустрічається в європейських календарях іменин на 17 листопада.

Чоловічі імена 17 листопада

Цього дня католицькі календарі згадують святого Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського, святого Г’ю Лінкольнського, мучеників Парагваю та інших святих. Їхні імена також увійшли до європейських календарів іменин.

Григорій — ім’я грецького походження. Означає «пильний», «уважний» або «той, хто не спить». Одним із найвідоміших святих із цим ім’ям є Григорій Чудотворець, якого шанують за проповіді та перекази про численні чудеса.

Г’ю (Гуго) — ім’я давньогерманського походження. Його пов’язують зі словами «розум», «дух» або «серце». Святий Г’ю Лінкольнський був єпископом Англії та відомий турботою про бідних і захистом тих, хто не міг постояти за себе.

Діонісій — ім’я давньогрецького походження. Воно пов’язане з ім’ям бога Діоніса. У християнській традиції це ім’я носили кілька святих, зокрема єпископ Александрії Діонісій Великий.

Євген — ім’я грецького походження. Утворене від слів, які означають «добре» та «рід». Традиційне значення — «шляхетний» або «благородного походження». У переліках святих на 17 листопада згадують святого Євгена, диякона Флорентійського.

Роке — іспанська форма імені Рох. Його точне походження та первісне значення не мають однозначного пояснення. Ім’я пов’язане зі святим Роке Гонсалесом де Санта-Крусом — місіонером, який проповідував у Південній Америці та загинув мученицькою смертю.

Йосафат — ім’я давньоєврейського походження. Означає «Господь судить» або «Бог розсудив». У католицьких календарях цього дня згадують блаженного Йосафата Коциловського — єпископа Української греко-католицької церкви.

Флорин — ім’я латинського походження. Його пов’язують зі словом florus , яке означає «квітучий» або «той, що розквітає». Це ім’я можна зустріти в окремих європейських календарях іменин на 17 листопада.

Захей — ім’я давньоєврейського походження. Означає «чистий» або «невинний». Воно відоме з Євангелія від Луки: Захей був начальником митників, який зустрів Ісуса Христа та змінив своє життя.

Іван — ім’я давньоєврейського походження. Означає «Бог милостивий» або «Господь змилувався». У деяких європейських календарях іменин це ім’я також зазначене на 17 листопада.

Валентин — ім’я латинського походження. Походить від слова valens , що означає «сильний», «здоровий» або «міцний». У католицьких переліках святих на цю дату згадують мученика Валентина.

Що таке День ангела і як його святкувати

У католицькій традиції іменини пов’язані з днем пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я. Такого святого вважають небесним покровителем, до якого можна звертатися в молитві. День ангела не обов’язково збігається з днем народження. Якщо в церковному календарі є кілька святих з однаковим ім’ям, зазвичай орієнтуються на того, на честь кого людину назвали під час хрещення.

Святкувати іменини можна по-різному. Віряни можуть відвідати храм, взяти участь у богослужінні, помолитися своєму святому покровителю або провести день із родиною. Також це гарна нагода привітати близьких і сказати їм теплі слова.

Для привітання не потрібні складні побажання. Імениннику можна побажати здоров’я, миру, любові, сили духу та Божої опіки. Наприклад: «Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе, допомагає в складні моменти та веде дорогою добра».

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