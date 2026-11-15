Католичні іменини 15 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

15 листопада католицька церква вшановує святого Альберта Великого — єпископа, богослова й одного з найвідоміших учених Середньовіччя. Цього дня також згадують святого Леопольда Австрійського, святого Мало та інших християнських подвижників. У європейських календарях іменин на цю дату є як чоловічі, так і жіночі імена: Альберт, Леопольд, Артур, Вікторія, Ідалія, Альберта та Леопольдина.

Жіночі імена 15 листопада

Серед жіночих імен цього дня є як знайомі українцям варіанти, так і рідкісніші імена, поширені в інших країнах Європи. Частина з них утворилася від чоловічих імен святих, а деякі мають давнє грецьке, латинське чи германське коріння.

Альберта — жіноча форма імені Альберт. Воно має давньогерманське походження та складається з двох частин: «благородний» і «світлий». Тому значення імені можна передати як «благородна» або «славетна». Альберта — поширений варіант у країнах Європи.

Альбертина — ще одна жіноча форма імені Альберт. Її значення пов’язане зі словами «благородна» та «яскрава». Ім’я має ніжне звучання й трапляється в італійській, французькій, німецькій та польській традиціях.

Ідалія — ім’я, яке має кілька можливих пояснень походження. Його пов’язують із давньогерманським коренем, що міг означати «праця» або «робота». Також Ідалія — давня назва, пов’язана з містом Ідаліон на Кіпрі, де шанували грецьку богиню Афродіту. Ім’я зустрічається в польських календарях іменин.

Леопольдина — жіноча форма імені Леопольд. Воно має давньогерманське походження. Його складові пов’язують зі значеннями «народ» і «сміливий», тому ім’я тлумачать як «смілива серед народу» або «відважна». У деяких країнах Європи використовують також форму Леопольдіна.

Вікторія — ім’я латинського походження, яке означає «перемога». У давньоримській міфології Вікторія була богинею перемоги. Ім’я стало популярним у багатьох європейських країнах і має варіанти Віктуар, Вітторія та Вікторина.

Сідонія — жіноче ім’я, пов’язане з назвою давнього фінікійського міста Сідон. Його значення можна передати як «жінка із Сідона» або «та, що походить із Сідона». Ім’я трапляється в хорватських календарях іменин.

Леопольдіна — ще один варіант жіночого імені, утвореного від Леопольда. Воно має те саме германське коріння та пов’язане зі сміливістю й належністю до народу. Ім’я поширене в німецькомовних країнах та Австрії.

Янетта — ім’я, яке вважають зменшеною формою імені Яна або Жанна. Воно має давньоєврейське походження через ім’я Іван та означає «Бог милостивий». У фінських календарях на 15 листопада можна зустріти Янетту, а також споріднені форми Яніка, Яніна та Яніта.

Ундіна — ім’я латинського походження, пов’язане зі словом unda, тобто «хвиля». У європейській культурі воно також відоме завдяки легендам про водяних духів. У латвійських календарях на цю дату зустрічається форма Ундіне.

Мало — жіноча форма, яку можна зустріти серед французьких варіантів імен, пов’язаних зі святим Мало. У Франції також використовують форми Малорі, Малое та Мелвін. Ці імена мають різні історії походження, тому їх не варто вважати повністю тотожними.

Чоловічі імена 15 листопада

Чоловічий перелік на цю дату значною мірою пов’язаний із католицькими святими та блаженними. Серед них — богослов Альберт Великий, австрійський правитель Леопольд III та місіонер Мало.

Альберт — ім’я давньогерманського походження. Воно складається зі слів, які означають «благородний» і «світлий». Тому його часто тлумачать як «благородний і знаменитий» або «той, хто вирізняється розумом». 15 листопада католицька церква вшановує святого Альберта Великого. Він був домініканцем, єпископом і видатним ученим, який досліджував філософію, природничі науки та богослов’я.

Леопольд — ім’я германського походження. Його пов’язують зі словами «народ» і «сміливий», тому значення можна передати як «відважний серед народу». Цього дня згадують святого Леопольда III, маркграфа Австрії. Він прославився благодійністю, підтримкою монастирів і допомогою церкві.

Артур — ім’я, походження якого досі остаточно не з’ясоване. Одна з найпоширеніших версій пов’язує його з кельтським словом, що означає «ведмідь». Інша припускає зв’язок із давнім словом, яке могло означати «камінь» або «сильний чоловік». Особливо відомим ім’я стало завдяки легендам про короля Артура.

Альберто — італійська та іспанська форма імені Альберт. Воно має те саме германське походження й означає «благородний», «славетний» або «яскравий». Ім’я поширене в Італії, Іспанії та країнах Латинської Америки.

Альфонс — ім’я германського походження. Його складові пов’язують зі значеннями «готовий» і «шляхетний», тому його тлумачать як «благородний і рішучий». Ім’я має давню історію в Іспанії, Франції та Німеччині.

Роджер — ім’я давньогерманського походження. Воно утворене від слів, які означають «слава» та «спис». Його значення можна передати як «славний воїн». Ім’я набуло популярності в Англії та інших європейських країнах.

Мало — ім’я бретонського походження. Воно пов’язане зі святим Мало, єпископом і місіонером, який жив у VI–VII століттях та проповідував християнство в Бретані. Його ім’я також стало частиною назви французького міста Сен-Мало.

Йосиф — ім’я давньоєврейського походження. Воно означає «Бог примножить» або «нехай Бог додасть». Це одне з найдавніших імен у християнській традиції. Його носять численні святі, а в різних країнах воно має форми Жозеф, Джузеппе, Йозеф і Хосе.

Паулін — ім’я латинського походження, споріднене з іменем Павло. Воно походить від слова paulus, що означає «малий» або «скромний». Ім’я поширене в деяких європейських країнах і має жіночу форму Пауліна.

Пейсій — ім’я грецького походження, пов’язане зі значенням «мирний» або «спокійний». У різних мовах його також передають як Паїсій. Це ім’я відоме завдяки християнським подвижникам, зокрема святому Паїсію Величковському.

Роже — французька форма імені Роджер. Воно має германське коріння та пов’язане зі словами «слава» і «спис». Значення імені — «славний воїн». У Франції це ім’я має давню традицію.

Леопольдо — іспанська та італійська форми імені Леопольд. Воно має германське походження й означає «сміливий серед народу». Ім’я пов’язане зі святим Леопольдом III Австрійським, якого вшановують 15 листопада.

Що таке День ангела і як його відзначають

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я під час хрещення. У християнській традиції такого святого вважають небесним покровителем людини. Його життя та вчинки можуть бути прикладом віри, доброти, мужності й милосердя. Зазвичай іменини починають із молитви або відвідування церкви. Віряни дякують своєму небесному покровителю та просять у нього заступництва. Водночас цей день не обов’язково має бути гучним святом. Його можна провести в родинному колі, запросити близьких або просто присвятити час людям, які дорогі серцю.

У різних країнах і християнських традиціях дати іменин можуть відрізнятися. Якщо святому з таким самим ім’ям присвячено кілька днів у році, людина може орієнтуватися на дату, яка відповідає її родинній або церковній традиції. Вітати з Днем ангела можна щирими й простими словами. Іменинникам бажають здоров’я, миру, любові, душевного спокою та підтримки близьких. Також можна побажати, щоб небесний покровитель оберігав від негараздів і допомагав знаходити сили у складні моменти. Найважливіше в такому привітанні — увага та добрі слова.

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