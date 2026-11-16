Католичні іменини 16 листопада 2026: хто святкує День ангела та значення імен

16 листопада католицька церква вшановує пам’ять святої Маргарити Шотландської, святої Гертруди Великої та блаженної Агнеси Ассізької. Цього дня іменини відзначають жінки з іменами Маргарита, Гертруда й Агнеса, а також носії інших імен, які є в європейських календарях. Серед них — Едмунд, Отмар, Артур, Матвій та кілька менш звичних для України варіантів.

Жіночі імена 16 листопада

У католицькому календарі цього дня особливе місце посідають жіночі імена. Вони пов’язані зі святими, яких згадують 16 листопада, а також із традиціями святкування іменин у різних країнах Європи.

Маргарита — ім’я грецького походження, яке перекладають як «перлина». Воно поширене в багатьох країнах і має чимало варіантів: Маргарета, Маргарет, Маргерита, Маргарита, Маргеріт і Маргаріда. 16 листопада католики вшановують святу Маргариту Шотландську. Вона була королевою, дружиною шотландського короля Малкольма III. Її пам’ятають за благодійність, допомогу бідним і турботу про церкву.

Гертруда — ім’я давньогерманського походження. Його пов’язують зі словами «спис» і «сила», тому значення імені передають як «сильна зі списом» або «захисниця». Серед відомих носійок — свята Гертруда Велика, німецька черниця та містикиня XIII століття. Вона прославилася духовними працями й особливим шануванням Серця Ісуса. У різних країнах можна зустріти форми Гертруд, Гертруда, Гертрудис і Гертрудас.

Агнеса — жіноче ім’я грецького походження. Воно походить від слова, що означає «чиста», «непорочна» або «свята». У різних мовах ім’я має форми Агнес, Агнеса, Аньєс та Інес. 16 листопада згадують Агнесу Ассізьку — сестру святої Клари Ассізької. Вона обрала чернече життя й підтримувала духовну справу сестри.

Меган — ім’я валлійського походження, яке виникло як зменшена форма імені Маргарет. Через цей зв’язок воно також має значення «перлина». У деяких європейських календарях Меган зазначають серед іменин 16 листопада.

Маргеріт — французька форма імені Маргарита. Її значення таке саме — «перлина». Це ім’я має давню традицію у Франції та пов’язане з християнським шануванням святих Маргарит.

Марія — ім’я давньоєврейського походження. Його точне первісне значення остаточно не встановлене. Серед найвідоміших тлумачень — «кохана», «бажана» та «пані». Ім’я має особливе місце в християнській традиції завдяки Діві Марії. У польських списках іменин Марію також можна знайти серед імен 16 листопада.

Іфігенія — ім’я давньогрецького походження. Його зазвичай тлумачать як «сильна від народження» або «народжена могутньою». Ім’я має коріння в античній міфології, а згодом увійшло й до християнської традиції. У грецьких календарях воно також фігурує 16 листопада.

Агнеса (Агнес) — окремо варто згадати й міжнародні форми цього імені. Наприклад, французьке Аньєс, іспанське Інес та португальське Інеш мають спільне походження й пов’язані зі значенням «чиста». У словацьких календарях 16 листопада можна зустріти форму Агнеса.

Чоловічі імена 16 листопада

У чоловічому переліку є як імена святих, яких згадує католицька церква, так і традиційні варіанти з календарів різних європейських країн.

Едмунд — ім’я давньоанглійського походження. Воно утворене від слів, які означають «багатство» та «захист». Тому його значення можна передати як «захисник достатку» або «той, хто оберігає майно». У католицькій традиції цього дня згадують святого Едмунда Річа — архієпископа Кентерберійського, відомого своєю освіченістю та відданістю церкві. Ім’я також має форми Едмондо й Едмундус.

Отмар — ім’я давньогерманського походження. Його пов’язують зі словами «багатство» та «слава», тому значення можна передати як «славетний завдяки багатству». 16 листопада католицька церква згадує святого Отмара Санкт-Галленського — абата, який жив у VIII столітті та заснував монастир Санкт-Галлен у Швейцарії. В інших країнах трапляються форми Отмар і Отомар.

Артур — ім’я з не до кінця встановленим походженням. Одна з найпоширеніших версій пов’язує його з кельтським словом, що означає «ведмідь». Інша версія припускає зв’язок із поняттям «король». Ім’я стало особливо відомим завдяки легендам про короля Артура.

Матвій — ім’я давньоєврейського походження, яке означає «дар Божий» або «подарунок Бога». Воно поширене в багатьох християнських країнах. У різних мовах має форми Матей, Маттео, Маттіас і Матфей. У болгарських та румунських календарях 16 листопада можна зустріти форму Матей.

Аарне — фінське та естонське ім’я, споріднене з іменем Арнольд. Його пов’язують із давньогерманськими словами «орел» і «сила». Значення можна передати як «орлина сила». У фінських календарях на 16 листопада також зазначають близькі форми Арні та Аарно.

Арне — скандинавський варіант імені, що походить від давньоскандинавського слова «орел». Воно коротке й поширене в країнах Північної Європи. У календарях Естонії та Фінляндії його також можна знайти 16 листопада.

Арно — ім’я германського походження, яке часто є короткою формою імені Арнольд. Воно пов’язане зі значенням «орел» і «сила». Ім’я поширене в Німеччині, Нідерландах та інших європейських країнах.

Арнольд — ім’я давньогерманського походження. Воно складається з двох частин: «орел» і «влада» або «сила». Тому його значення тлумачать як «той, хто має силу орла». Це ім’я також зазначають у деяких європейських календарях на 16 листопада.

Едмондо — італійська форма імені Едмунд. Воно має те саме давньоанглійське коріння та пов’язане зі значеннями «достаток» і «захист». Ім’я можна зустріти в італійських календарях і списках іменин.

Леон — ім’я грецького походження, яке означає «лев». Воно символізує силу, сміливість і відвагу. У Польщі Леон входить до переліку іменин 16 листопада.

Марек — польська та чеська форма імені Марк. Воно має латинське походження й пов’язане з римським богом війни Марсом. Тому ім’я часто тлумачать як «присвячений Марсу» або «той, хто належить Марсу».

Павел — слов’янська форма латинського імені Павло. Воно походить від слова paulus, що означає «малий» або «скромний». Ім’я поширене в Польщі, Чехії та інших країнах Центральної Європи.

Пйотр — польська форма імені Петро. Воно походить від грецького слова petros, тобто «камінь» або «скеля». У християнстві ім’я пов’язане з апостолом Петром, якого вважають одним із найближчих учнів Ісуса Христа.

Діонізій — ім’я грецького походження, пов’язане з ім’ям давньогрецького бога Діоніса. Воно має давню історію та зустрічається в християнській традиції. У польських календарях 16 листопада можна знайти форму Діонізій.

Одон — ім’я германського походження, яке пов’язують зі значеннями «багатство» та «достаток». У деяких мовах воно має форми Отмар та Едмунд, хоча їхнє походження не в усіх випадках збігається. Угорська форма цього імені — Едьон.

Що таке День ангела і як його відзначають

День ангела, або іменини, — це день пам’яті святого, на честь якого людина отримала ім’я під час хрещення. У християнській традиції такого святого вважають небесним покровителем людини. Він є прикладом віри, доброти та відданості своїм переконанням. Зазвичай іменини починають із молитви або відвідування церкви. Віряни можуть подякувати своєму небесному покровителю та попросити в нього заступництва. Водночас це не обов’язково має бути гучне святкування. Дехто проводить цей день у родинному колі, запрошує близьких або просто знаходить час для спілкування з рідними.

Важливо пам’ятати, що в різних християнських традиціях і країнах дати іменин можуть відрізнятися. Якщо людина має кількох святих покровителів з однаковим ім’ям, вона може орієнтуватися на дату, яку вважає своєю родинною або церковною традицією. Вітати з Днем ангела можна простими й щирими словами. Найчастіше іменинникам бажають здоров’я, миру, душевного спокою, любові та підтримки близьких. Головне — не формальне привітання, а увага й теплі слова, які людина запам’ятає.

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